Las obras del alcantarillado que destruyó la DANA en Paiporta se iniciaron sólo dos meses antes del nuevo temporal

Las obras del alcantarillado que destruyó la DANA del 29 de octubre de 2024 en Paiporta, en la zona cero de la riada, se iniciaron «con una actuación puntual» y solo dos meses antes del temporal que este miércoles, 16 de septiembre, ha azotado, entre otras, a esta localidad, anegando bajos y garajes, con el agua emanando de los desagües de grifos y retretes de viviendas. Una circunstancia que buena parte de los vecinos achacan a la situación del alcantarillado. En concreto, la portavoz del PP en la localidad, Chelo Lisarde, denuncia que el alcantarillado solo funciona «al 40%» cuando han transcurrido 23 meses de la DANA. No está reparado.

Paiporta volvió a vivir momentos de inquietud y desasosiego este miércoles. De nuevo el temporal y otra vez el temor a que el Poyo se desbordase y generase una nueva catástrofe cuando la localidad aún se está rehaciendo. Los nervios se incrementaron cuando el agua, en este caso de la lluvia, comenzó a anegar bajos y garajes. Y, cuando en algunas viviendas, como han confirmado vecinos de la localidad, amenazaba con salirse desde retretes y desagües de grifos.

El inicio de las obras del alcantarillado en Paiporta fue publicitado por el propio Ayuntamiento, gobernado por PSOE y Compromís, a través de una publicación en la web municipal el pasado 20 de julio. En ella, se anunciaba que «Las obras de reconstrucción del alcantarillado de Paiporta han dado comienzo con la primera intervención». Si bien, con carácter previo, se llevaron a cabo algunas mejoras. Sin embargo, tal como ha manifestado la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Chelo Lisarde, el alcantarillado «solo funciona al 40%».

En concreto, en aquella publicación, el Ayuntamiento destacaba la «trascendencia de esta primera obra», que «forma parte de una de las inversiones más importantes de la historia del municipio» y que «permitirá reparar los daños causados por la DANA».

La reconstrucción del alcantarillado de Paiporta es una obra con un coste de 90 millones de euros, de los que una parte procede del dinero que el gobierno concedió a los ayuntamientos para la reconstrucción de infraestructuras.

La noche de este miércoles, el barranco no colapsó y la mejora de las condiciones meteorológicas ha hecho posible que los niños y niñas asistan a los colegios este jueves. Pero la imagen que ofrecen algunos bajos y garajes de Paiporta recuerda a otros escenarios vistos tras la DANA, como el de un garaje, que aparece en la imagen que ilustra esta información, totalmente anegado de agua y del que se ha desprendido la medianera.