Muere Maricarmen Abascal, en directo | Reacciones tras su fallecimiento y última hora desde la acampada de Sol

Pedro Sánchez ha anunciado el ansiado adelanto electoral que la oposición llevaba años pidiendo. El presidente del Gobierno quiere aprovechar el descontento de la izquierda con las medidas en vivienda y el rechazo a los dos decretazos en el Congreso de los Diputados para intentar rascar unos votos que hace una semana no tenía y para ello ha convocado las generales para el próximo 29 de noviembre.

De igual manera, el Consejo de Ministros volvió a aprobar este martes los dos decretazos de vivienda, derogados por el Congreso de los Diputados el pasado viernes, para que la Diputación Permanente, donde el voto de Junts es irrelevante y Sánchez y sus socios pueden mantener su mayoría, pueda convalidarlos.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estrenará la precampaña electoral el próximo sábado en un acto en Madrid junto a la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Como antesala, Feijóo reunirá el jueves a la Junta Directiva Nacional para preparar la estrategia del partido ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y presentar al Comité de Campaña.