Muere Maricarmen Abascal, en directo | Reacciones tras su fallecimiento y última hora desde la acampada de Sol
Pedro Sánchez ha anunciado el ansiado adelanto electoral que la oposición llevaba años pidiendo. El presidente del Gobierno quiere aprovechar el descontento de la izquierda con las medidas en vivienda y el rechazo a los dos decretazos en el Congreso de los Diputados para intentar rascar unos votos que hace una semana no tenía y para ello ha convocado las generales para el próximo 29 de noviembre.
De igual manera, el Consejo de Ministros volvió a aprobar este martes los dos decretazos de vivienda, derogados por el Congreso de los Diputados el pasado viernes, para que la Diputación Permanente, donde el voto de Junts es irrelevante y Sánchez y sus socios pueden mantener su mayoría, pueda convalidarlos.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estrenará la precampaña electoral el próximo sábado en un acto en Madrid junto a la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Como antesala, Feijóo reunirá el jueves a la Junta Directiva Nacional para preparar la estrategia del partido ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y presentar al Comité de Campaña.
Así culpaba Maricarmen a Sánchez de su desahucio: «No se entera o no quiere enterarse»
Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desahucio ha derivado en la acampada de la Puerta del Sol, ha muerto este miércoles, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. La mujer estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado día 23 de septiembre. Ese día la mujer fue sacada en camilla de su casa ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda tras ejecutarse la orden de lanzamiento y trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud. En una entrevista grabada por TVE horas antes de su desahucio, la propia Maricarmen señalaba a Sánchez como responsable: «No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse».
El Sindicato de Inquilinas ya utiliza la muerte de Maricarmen y la vincula a «un proceso torturante»
Era de esperar. Poco después de conocerse la muerte de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas no ha esperado para lanzar un comunicado en el que utiliza la muerte de la anciana, a los pocos minutos de conocerse el deceso, al vincularla a «un proceso torturante».
Sánchez busca en la muerte de Maricarmen rédito electoral: «Sentimos esta pérdida como propia»
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha reaccionado a la noticia de la muerte de Maricarmen la tarde de este miércoles. El líder del Ejecutivo ha mandado «un abrazo a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia».
Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen.
Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia.
Descanse en paz.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026
Muere Maricarmen, la anciana desahuciada que utilizó Sánchez para lanzar a la izquierda contra PP y Vox
Maricarmen Abascal ha fallecido este miércoles a los 87 años, según ha informado el Sindicato de Inquilinas. La mujer permanecía hospitalizada desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue desahuciada de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante 70 años.
Tras ejecutarse el lanzamiento, los sanitarios del Samur la sacaron del edificio en camilla y la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón por su estado de salud. Ante el inmueble se habían concentrado vecinos y activistas para protestar contra el desahucio.
La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez declara este jueves como perjudicada en el ‘caso Leire Díez’
La jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, declarará este jueves como perjudicada en el ‘caso Leire Díez’, la causa en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
Carmen Fúnez (PP) promete «reformas valientes» en Sanidad si llegan al Gobierno tras las elecciones
La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que, de llegar al Gobierno tras las próximas elecciones del 29 de noviembre, harán «reformas valientes que cuenten con todos los actores que dan fuerza al sistema sanitario».
El Rey defiende que cuando un Estado miembro «es atacado o amenazado, también lo es la UE en su conjunto»
El Rey Felipe VI ha defendido que, en un momento en el que «las amenazas y los riesgos están interconectados», cada vez que un Estado miembro «es atacado o amenazado», también lo está siendo la UE en su conjunto, insistiendo en que sería «miope» pensar que las crisis están limitadas geográficamente.
Abascal da el pistoletazo de salida a la precampaña este domingo en Estepona
El líder de Vox, Santiago Abascal, comienza la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre este domingo en Estepona (Málaga), según ha anunciado la formación a través de su cuenta en la red social X.
Dos diputados de ERC anuncian que dejan el Congreso y no se presentarán a las elecciones
Dos de los siete diputados que ha tenido ERC en el Congreso durante la decimoquinta legislatura han anunciado que no se presentarán a las elecciones generales del 29 de noviembre y que renuncian por tanto a renovar su escaño. Se trata de quienes han venido ejerciendo como portavoces de Trabajo, Jordi Salvador, y de Igualdad, Pilar Vallugera, que ya han perdido el escaño al disolverse las Cortes.
Más Madrid denunciará al portavoz de Ayuso ante la JEC tras la denuncia del PP por la rueda de Sánchez
Más Madrid ha anunciado que denunciará ante la Junta Electoral Central (JEC) al portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, tras la denuncia del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz jurídico de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de usar «sistemáticamente» la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid «como altavoz propagandístico» del PP.
«La utiliza para atacar al Gobierno de la nación, para defender las tropelías del Gobierno de Ayuso y las propias tropelías de Ayuso y de su familia. Y ahora tiene la poca vergüenza de decir que va a denunciar a Pedro Sánchez por utilizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros para defender la acción del Gobierno», ha censurado.
La UME celebra su XXI aniversario: «Ante la tragedia no hay lugar para la división»
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha cumplido este miércoles 21 años acudiendo al auxilio de la población española en situaciones de emergencia. «Ante la tragedia no hay lugar para la división, solo cabe el esfuerzo común de todos para proteger lo que más nos une, España», ha señalado en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha celebrado esta efeméride y ha apelado a la unidad para superar las situaciones difíciles.
Además, el mensaje incluye un vídeo con el que la UME ha recordado que cumple más de dos décadas en las que han «forjado una nueva forma de servir a la sociedad y a sus Fuerzas Armadas», convirtiéndose en «la última línea de defensa entre la vida y la desesperación que provoca una catástrofe».
Por su parte, el Ministerio de Defensa ha expresado su agradecimiento con la UME a través de un mensaje en X. «Gracias por estar ahí, siempre», han indicado.
Feijóo elige a Ester Muñoz como portavoz de campaña y Alma Ezcurra se encargará del programa electoral del PP
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, como portavoz de campaña del PP mientras que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurrra, se encargará del programa electoral del partido, según ha informado la formación.
Feijóo trasladará esos nombramientos al PP en la reunión de la Junta Directiva –máximo órgano del partido entre congresos– que ha convocado para este jueves en Madrid para engrasar la maquinaria electoral y movilizar a sus cargos.
En esa reunión, Feijóo presentará su comité de campaña al completo para las generales. Fuentes del PP apuntan a que el secretario general del PP, Miguel Tellado, es el mejor posicionado para ser el director de campaña, ya que es una persona de la máxima confianza del líder del PP.
IU acusa al PP de tratar de «deslegitimar» la democracia cuestionando la ‘ley de nietos’ y el voto por correo
El portavoz de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha acusado este miércoles al PP de tratar de «deslegitimar» la democracia aplaudiendo la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto a los nacionalizados con la llamada ‘ley de nietos’ y sembrando sospechas sobre el sistema del voto por correo.
Durante la inauguración de unas jornadas sobre la ‘Nacionalidad española de los descendientes del exilio: el ataque contra la Ley de Memoria Democrática y el derecho al voto’, Santiago ha querido dejar claro que el Alto Tribunal no tiene «ni el más mínimo motivo» para privar colectivamente a ciudadanos españoles de ese derecho fundamental.
«No estamos ante una simple facultad administrativa sino ante uno de los pilares constitutivos del Estado democrático, como es el derecho de voto», ha subrayado, recordando que éste sólo ha sido suspendido por dictaduras monárquicas o militares.
Por tanto, ha insistido en que la decisión del Supremo no puede tomarse en aplicación de la Constitución y en que no se puede convertir «una mera cifra electoral en una sospecha colectiva». Esto es, no se puede privar de un derecho alegando que ha habido un incremento «extraordinario» del censo exterior, «y luego que cada afectado tenga que demostrar que lo puede ejercer», ha criticado.
La AN condena a un hombre por malversación de subvenciones de la UE tras la acusación de la Fiscalía Europea
La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a un hombre por apropiarse indebidamente de fondos comunitarios concedidos a una cooperativa para personas desempleadas tras la acusación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid.
Según ha comunicado la EPPO en una nota de prensa, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al acusado el pasado 28 de septiembre a seis meses de prisión, a una prohibición de dos años para recibir subvenciones, así como a pagar 95.000 euros en concepto de indemnización a la Región de Murcia, que gestionaba los fondos de la UE.
Y añade que el tribunal consideró probado que el acusado «había puesto en marcha una iniciativa para crear una cooperativa para personas desempleadas que buscaban trabajo».
Para ello, el hombre «contactó con varias personas desempleadas y les ofreció hacerse miembros de la cooperativa», con el fin, asegura, de obtener subvenciones de la UE «para cubrir los costes de seguridad social y administrativos».
El PP pedirá a la Junta Electoral medidas adicionales para «incrementar la garantía del voto por correo»
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que en los próximos días su formación propondrá a la Junta Electoral Central (JEC) algunas medidas adicionales para «incrementar la garantía del voto por correo».
«Esto es lo que vamos a hacer», ha señalado en respuesta a los periodistas en una comparecencia en Ceuta, junto al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, La de este miércoles es la quinta visita de Feijóo tras la invasión de los pasados 30 y 31 de julio.
Feijóo, que estuvo al frente de Correos en la etapa del Gobierno de José María Aznar, ha reiterado que él confía plenamente en los trabajadores del operador postal estatal, «en sus empleados públicos, pero no en sus directivos, como tampoco confía la Justicia».
Yolanda Díaz da el primer paso para subir de nuevo el salario mínimo antes de las elecciones del 29-N
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se suma a la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprovechar hasta el último minuto antes de las elecciones del 29 de noviembre para aprobar medidas que les den votos en los comicios. Yolanda Díaz ha dado el primer paso para aprobar la subida del salario mínimo con urgencia y ha convocado para este jueves al comité de expertos para que haga su propuesta de incremento del SMI, primer paso para aprobar después el real decreto con la subida.
De esta forma, Yolanda Díaz se adelanta a los plazos de otros años, cuando el real decreto se ha aprobado con efectos retroactivos entrado ya el año correspondiente. La última subida del SMI fue aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de febrero de 2026 con carácter retroactivo al 1 de enero y instauró el SMI en 1.221 euros mensuales en 14 pagadas tras un incremento del 3,1%.
Compromís ve «compatible» la Procesión Cívica y la acampada en Valencia y pide a Delegación garantizar la seguridad
Compromís per València se ha reunido este miércoles con el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, para abordar la seguridad del 9 d’Octubre y al que ha trasladado que ve «compatible» la Procesión Cívica con la acampada por el derecho a la vivienda asentada en la plaza del Ayuntamiento, aunque ha pedido a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé que garantice la seguridad.
La formación valencianista ha puesto sobre la mesa dos «preocupaciones»: la «amenaza de los grupos neonazis y de extrema derecha que cada año se concentran en la Procesión Cívica» y la protección de las personas acampadas, según ha informado Compromís en un comunicado.
La coalición valencianista ha reclamado a Bernabé que la acampada y la Procesión Cívica «puedan celebrarse con garantías» y defiende el «diálogo para hacerlas compatibles». «Hemos pedido que se pongan todos los medios disponibles para que las personas que están aquí estén seguras», ha asegurado la portavoz de Compromís, Papi Robles.
Para la concejala valencianista, la acampada tiene un significado que «va más allá de la protesta» ya que considera que este 9 d’Octubre «hay una nueva conquista, sin espadas ni ejército, pero con resistencia pacífica y reivindicaciones: la reconquista de València a los fondos especulativos y a los fondos buitre».
Más de 2.000 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad para el Día de la Fiesta Nacional en la capital
La celebración del Día de la Fiesta Nacional, este 12 de octubre en la ciudad de Madrid, contará con un dispositivo de seguridad integrado por unos 2.000 efectivos entre agentes policiales, servicios sanitarios y trabajadores de emergencias que velarán por la normalidad durante el homenaje a la Bandera y el desfile militar.
La Policía Nacional asumirá el peso principal de la seguridad con sus agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Protección y Reacción (UPR), Seguridad Ciudadana, Unidad Aérea, Caballería, Guías Caninos, Subsuelo y Brigadas de Información y Móvil, así como los GEO.
Por su parte, la Guardia Civil colaborará principalmente en el cierre exterior, con la participación de la Agrupación de Tráfico; así como en la seguridad del Palacio Real, donde tendrá lugar la recepción oficial ofrecida por los Reyes tras el desfile, informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.
Así se ha acordado este miércoles en la reunión de coordinación celebrada en la Delegación del Gobierno en Madrid y en la que han estado presentes representantes de Casa Real, el Gobierno de España, las Fuerzas Armadas, así como Policía Nacional, Guardia Civil y otros ayuntamientos de Madrid, entre otros.
Suspendido el primer juicio de los bomberos voluntarios contra la Generalitat de Cataluña
Un juez de Terrassa (Barcelona) ha suspendido el primer juicio de los bomberos voluntarios contra la Generalitat que estaba previsto que se celebrara este miércoles, ha informado la plataforma Bombers Precaris en Lluita en un comunicado.
El magistrado de la Sección Social del Tribunal de Instancia número 2 ha comunicado a las partes la decisión a la hora a la que estaba prevista que arrancara el juicio, alegando «litispendencia impropia», es decir, al apreciar una conexión entre varios juicios en trámite.
Así las cosas, el juez ha dictado acta de suspensión del juicio de los 5 demandantes previsto para este miércoles en Terrassa a la espera de que resuelva el primer proceso, cuyo juicio está señalado el 20 de octubre en Lleida, donde se presentó la primera demanda colectiva en noviembre de 2025 y que aglutina a 109 demandantes.
El presidente de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha hecho un llamamiento a los bomberos voluntarios para que se concentren en Lleida el día del juicio, en la misma línea que la abogada de la plataforma, Andrea Mena: «Allí iremos, a defender los mismos derechos que estamos defendiendo en esta demanda».
Más Madrid propone que Ada Colau sea la candidata de Frente Amplio y encabece la lista por Barcelona
Más Madrid ha propuesto a las organizaciones de Frente Amplio que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones anticipadas del 29N y que encabece la lista por la circunscripción de Barcelona.
Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la formación para desgranar que esta propuesta responde a los «principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal sobre los que llevan meses trabajando las distintas fuerzas que conformamos el Frente Amplio».
Las organizaciones territoriales, insisten en Más Madrid, defienden que un «verdadero Frente Amplio debe construirse desde el respeto al arraigo y la autonomía de cada fuerza en su territorio».
En este sentido, Más Madrid, desde la «generosidad», propone que Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno desde Barcelona, como parte de una «candidatura coral» que respete la pluralidad territorial del Frente Amplio.
Feijóo pedirá a la JEC medidas para dar más garantías al voto por correo: «No confío en los directivos de Correos»
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este miércoles en Ceuta que sí confía en los carteros pero no en los directivos de Correos. Dicho esto, ha anunciado que su partido pedirá a la Junta Electoral Central (JEC) medidas adicionales para incrementar las garantías del voto por correo ante las elecciones generales del 29 de noviembre.
La petición de Feijóo al organismo arbitral se produce después de que algunos cargos del PP hayan expresado sus dudas con el voto por correo. La primera fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el pasado lunes ya pidió a los españoles que no voten por correo en las generales y avisó que el PP estará «pendiente» ante una posible «adulteración» de censos.
De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho «entender» las dudas que pueda tener la gente con el voto por el correo tras las «maniobras» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha animado a votar presencialmente y no por correo, porque en estos momentos no se fía «absolutamente nada» del presidente del Gobierno, al que ve «capaz de cualquier cosa».
Feijóo promete en Ceuta echar a 15.000 irregulares y una nueva Ley de Extranjería para agilizar devoluciones
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido en Ceuta que su «primer encargo» si llega al Palacio de la Moncloa será «recuperar la normalidad» en la ciudad autónoma tras la «invasión» de finales de julio, algo que, a su juicio, pasa por la expulsión de los «15.000 personas» que entraron de forma irregular y siguen en la ciudad. Dicho esto, ha avanzado que impulsará una nueva Ley de Extranjería que «permita la devolución inmediata» de los irregulares.
«Esto no volverá a pasar», ha garantizado Feijóo en su acto de precampaña junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. De hecho, se trata de su quinta visita a la ciudad autónoma desde la entrada de unos 80.000 migrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha viajado a Ceuta con algunos compromisos electorales. Así, ha afirmado que su «primer encargo concreto será recuperar la normalidad» y ha cargado contra la inacción estas semanas del Gobierno de Pedro Sánchez. «Mi primer viaje como candidato es hoy a Ceuta y si los españoles me apoyan Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros», ha prometido.
Un autobús recorre Madrid para recordarle a Sánchez la masacre de Hamás: «¿Ceuta? Imagina que hubieran entrado a matarnos»
Varios autobuses recorrerán las calles de Madrid para conmemorar la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel, perpetrada por el grupo terrorista Hamás, la cual se saldó con la vida de 1.200 personas y el secuestro de más de 250. Junto a una foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el bus reza la frase: «¿Ceuta te hizo sentir amenazado? Imagina que hubieran entrado a matarnos».
La campaña, lanzada por ACOM, recuerda que, poco después del atentado, Israel pasó de país atacado a país acusado y que la atrocidad de origen fue desapareciendo del relato. En España, espoleado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ese proceso fue especialmente intenso. Su ejecutivo convirtió a Israel en «objeto de una hostilidad política excepcional», hasta el punto de que algunas de sus decisiones y declaraciones fueron celebradas públicamente por Hamás. «Que los responsables de la masacre encuentren motivos para felicitar a un Gobierno europeo debería haber producido, como mínimo, incomodidad moral», matizan.
El TSJ de Madrid mantiene la acampada de Sol al no quedar acreditada la inactividad de la Delegación de Gobierno
La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid al considerar que no concurre, en esta fase del procedimiento, el presupuesto legal necesario para que se aprecie inacción: que hayan transcurrido tres meses de inactividad desde el momento del requerimiento
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin entrar a resolver sobre el fondo de la controversia, ha desestimado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para que se ordenara la disolución de la acampada instalada en la Puerta del Sol, al considerar que, en este momento procesal, no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno en Madrid en los términos exigidos por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
La resolución responde al recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la que considera inactividad de la Delegación del Gobierno. La Comunidad solicitó inicialmente, con carácter urgente y sin audiencia de la parte contraria, que se adoptaran las medidas necesarias para disolver la acampada de la Puerta del Sol. Subsidiariamente, pidió que la solicitud se tramitara como medida cautelar.
Gobierno defiende la amnistía como herramienta para recuperar la convivencia y beneficiar al conjunto de la sociedad
El Gobierno ha reivindicado este miércoles la Ley de Amnistía como una «herramienta» para recuperar la convivencia y la normalización política, institucional y social en Cataluña, defendiendo que su «máximo beneficiario» es el conjunto de la sociedad catalana y española.
Así lo ha defendido en Ávila el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha asegurado que la medida no estaba destinada a solucionar «la situación individual de nadie», sino a contribuir a resolver «un conflicto que existía en Cataluña».
En este sentido, ha sostenido que la «normalización» política, institucional y social de la comunidad es «absoluta» y que «el gran beneficiario de la amnistía ha sido la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española».
No obstante, Bolaños ha admitido que la Ley de Amnistía también se pactó con ERC y Junts para sumar la mayoría de 176 votos que el Gobierno de coalición necesitaba para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del julio de 2023.
Arcadi España avisa de que cuestionar el voto por correo «no beneficia a nadie»: «Tenemos un sistema electoral fuerte»
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avisado de que cuestionar el voto por correo «no beneficia a nadie» –tras las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, poniendo en duda dicho proceso–, y ha defendido que el sistema electoral español es «fuerte».
«España tiene un sistema electoral fuerte, garantizado por miles de funcionarios que hacen su trabajo de una forma magnífica, con los más altos estándares democráticos de nuestro entorno europeo. Poner en duda el procedimiento yo creo que no beneficia a nadie y, desde luego, no beneficia a la democracia», ha señalado este miércoles el ministro durante una rueda de prensa en Ceuta.
Así se ha expresado después de que Abascal y Ayuso animasen este lunes al voto presencial de cara al adelanto electoral del próximo 29 de noviembre, poniendo en tela de juicio el voto por correo, que los ciudadanos ya pueden comenzar a solicitar desde ayer, tras la publicación en el BOE de la convocatoria electoral.
El Gobierno comparte los motivos de una huelga del 11-N por reflejar «un sentir general»
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que el Gobierno comparte los motivos de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, ya que a su juicio refleja «un sentir generalizado» en el seno de la sociedad española.
Bolaños, antes de inaugurar en Ávila las II Jornadas de Directores de Servicios Comunes de las Oficinas de Justicia, ha expresado a los periodistas su «absoluto respeto» a esta convocatoria de huelga planteada por los sindicatos UGT y CCOO para exigir salarios dignos que permitan el acceso a una vivienda también digna, en respuesta a lo que considera «un sentir muy generalizado de la sociedad».
«Compartimos los motivos de quienes reivindican salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible», ha reiterado el titular de la Presidencia, antes de añadir que son el resultado de un «consenso muy global» entre los españoles.
Feijóo promete en Ceuta una nueva Ley de Extranjería para devolver a irregulares: «La invasión no volverá a pasar»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido en Ceuta que su «primer encargo» si llega al Palacio de la Moncloa será «recuperar la normalidad» en la ciudad autónoma tras la «invasión» de finales de julio y ha avanzado que impulsará una nueva Ley de Extranjería que «permita la devolución inmediata» de los irregulares, «más medios humanos» y «mejorar los sistemas de vigilancia». «Esto no volverá a pasar», ha garantizado.
Además, Feijóo ha avanzado que el PP está trabajando en un «verdadero plan para Ceuta» que impida que vuelva a haber «alguna transgresión» de la frontera. Ese plan incluirá más médicos y personal sanitario, la construcción de 8.000 viviendas, una nueva comisaría de Policía, una nueva comandancia de la Guardia Civil y «una única base militar única para concentrar todos los efectivos de las Fuerzas Armadas en Ceuta».
El Supremo da 5 días de alegaciones sobre la amnistía a Puigdemont y a líderes del procés
El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a las partes para que presenten alegaciones sobre la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que da vía libre a aplicar la amnistía tanto al expresidente catalán Carles Puigdemont como a otros líderes del procés como Oriol Junqueras.
Una vez ha sido notificada la sentencia del Constitucional que avaló amnistiar el delito de malversación, tanto el juez Pablo Llarena como la Sala de lo Penal del Supremo da este paso y solicita tanto a la Fiscalía como a las defensas que «formulen las alegaciones que a su derecho convengan».
El Gobierno de Ayuso defiende que prefiere «ver cómo cae la papeleta en la urna» frente a «trampas»
El consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles que prefiere «ver cómo cae la papeleta en la urna» frente a «trampas» y «cambios en las reglas del juego».
Así ha respondido el portavoz del Ejecutivo regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el voto por correo, después de que la presidenta madrileña pidiera a los españoles que «ni se les ocurra» emitir su voto de esta forma.
«Llevamos diciendo esto desde hace muchísimo tiempo. Hemos visto como en los últimos años se han hecho trampas y se han cambiado las reglas del juego a mitad del camino por este Gobierno», ha afirmado.
Como ejemplo ha señalado que el Gobierno ha impulsado una ley que «inflaba los censos» y ha estado a punto de dar «un pucherazo electoral». «Por tanto este Gobierno prefiere ver cómo cae la papeleta en la urna antes de cualquier otra opción de voto», ha apuntado.
El consejero ha insistido en que vienen denunciado «desde hace muchísimo tiempo» este asunto y ha destacado que lo único que hacen desde la Comunidad de Madrid es «expresar su preferencia» que pasa por que los ciudadanos depositen el voto en la urna y «puedan ver cómo cae» para que sea «contabilizado correctamente».
PP ultima un plan de lucha anticrimen organizado frente a la «inacción» del Gobierno y ante el problema en Andalucía
El PP está ultimando un plan de lucha contra el crimen organizado, frente a la «inacción» del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a este problema, que tiene una importante presencia en Andalucía.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, junto al coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz, y al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha mantenido este miércoles una reunión, en Sevilla, con sindicatos y asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y personal de aduanas y prisiones, a los que ha trasladado los ejes esenciales de ese plan de lucha contra el crimen organizado.
Gamarra ha manifestado que uno de los principales objetivos que tiene el PP es que «España sea un país seguro y haya una fortaleza del estado para poder luchar contra aquello que son nuestras amenazas, especialmente en Andalucía, como es el crimen organizado y el narcotráfico», que «campa a sus anchas y con total impunidad» por la «inacción» del actual Ejecutivo nacional.
El PP asegura que los españoles saben que los decretos de vivienda no arreglan el problema
El PP considera que ningún real decreto-ley va a hacer creer a los españoles que, tras ocho años sin que el Gobierno de Pedro Sánchez «haya hecho nada» en materia de vivienda «ahora sí lo va a arreglar», y se ha comprometido a que una vez que llegue al poder se arreglará el problema «entre todos los españoles».
En rueda de prensa en Sevilla, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el presidente del Gobierno tiene «un récord muy duro para la sociedad española: que la vivienda se haya convertido en el primer problema de los españoles tras ocho años en los que no ha hecho absolutamente nada».
El Gobierno de Ayuso asegura que Pumpido se ha «manchado la toga» con Puigdemont
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda volver a España «de rositas» y ha asegurado que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha «manchado la toga» al permitir su vuelta.
Lo ha afirmado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el Tribunal Supremo haya decidido dejar sin efecto la orden de detención contra Puigdemont, una vez conocida la decisión del TC de avalar la amnistía para el delito de malversación del ‘procés’.
El consejero ha afirmado que el 29 de noviembre se pondrá fin a una legislatura que termina «como comenzó, con una traición a España y a los españoles», al referirse a la ley de amnistía. «Es la más corrupta de la historia de nuestro país, para satisfacer a los golpistas a cambio de votos», ha señalado.
Así, ha criticado que Conde-Pumpido haga «su magia» y se «manche la toga» para permitir que Puigdemont «pueda volver a España sin ser detenido y diciendo sandeces». «Este golpista se va a ir de rositas tras cambiar votos por impunidad y tras asegurar que volvería a hacerlo», ha lamentado.
Koldo García se suma a la queja de Ábalos y denuncia ante el Supremo dilaciones indebidas que le impiden recurrir su condena
La defensa de Koldo García Izaguirre ha presentado este miércoles un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que se adhiere «íntegramente» a la queja formulada dos días antes por José Luis Ábalos. Denuncia que el alto tribunal lleva más de dos meses sin resolver el incidente de nulidad contra su condena, mientras su cliente permanece en prisión y sin acceso al Tribunal Constitucional.
HazteOir denuncia ante el Supremo a Conde-Pumpido y otros seis magistrados del Constitucional por la amnistía de la malversación
HazteOir ha presentado hoy una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por presunta prevaricación judicial y, alternativamente, usurpación de atribuciones judiciales, a raíz de la resolución del Constitucional sobre el recurso de Dolors Bassa.
HO solicita que se investigue si los siete magistrados han rebasado los límites de su función e invadido competencias del Supremo al ordenar que se declare amnistiada la malversación. La asociación pide incorporar la sentencia íntegra, los votos particulares y las resoluciones del Supremo para esclarecer los hechos y la intervención de cada denunciado.
Tras el anuncio de Sánchez de convocar elecciones, HO mantiene su ofensiva judicial: «No pensamos dar un paso atrás. Convocar elecciones no borra las responsabilidades ni pone fin a nuestras acciones judiciales. Seguiremos defendiendo a España y exigiendo responsabilidades hasta el final».
El PP acusa a los sindicatos de hacer una «huelga política» contra «la oposición» para «favorecer» a Sánchez en campaña
El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular ha acusado hoy a los sindicatos de organizar una huelga general «política» con el único fin de «favorecer» a Pedro Sánchez en campaña. En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, al afirmar que es una «huelga política manejada» desde el Gobierno «contra la oposición».
Después de que la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, haya admitido que es una huelga «contra la oposición», Sémper ha señalado que «la utilización partidista del movimiento sindical hace un flaco favor a la credibilidad de los sindicatos», dado que se trata de una «huelga política».
En una entrevista en RNE, Sémper ha indicado que «ha habido motivos más que suficientes para manifestarse en defensa de los derechos de los trabajadores y no lo han hecho», y considera que hacerlo ahora, en campaña electoral, es «una decisión eminentemente política con la intencionalidad de favorecer la acción política de Pedro Sánchez».
Gamarra asegura que el PP estará «muy vigilante» para que se garantice la «limpieza» del voto por correo
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido «velará» y estará «muy vigilante» para que la Junta Electoral Central «garantice la limpieza del voto por correo» de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
«Que se pueda ejercer con máxima garantía», ha añadido Cuca Gamarra, en rueda de prensa en Sevilla. «Vamos a vigilar siempre a este Gobierno (de Pedro Sánchez), como lo hemos hecho», ha añadido, apuntando que el PP ya consiguió, con las elecciones andaluzas del pasado de mes de mayo, que no se pudiera utilizar el DNI digital «porque no era seguro».
«Velaremos para que la Junta Electoral Central pueda garantizar la limpieza del voto por correo y el que tenga desconfianza, que vaya y vote presencialmente, y así ejerce su derecho y acaba con este gobierno, que es lo que generará la desaparición de la desconfianza que se ha implantado en nuestro país», según ha indicado.
El PSOE defiende usar la Diputación Permanente porque el rechazo a los decretos «no ha solventado» la crisis habitacional
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido el uso de la Diputación Permanente para consolidar los reales decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros y ha objetado que, tras rechazar las normas el Pleno del Congreso el pasado viernes «no ha desaparecido el problema». «Entonces tendremos que hacer algo», ha espetado.
«Por haberlo tumbado el Congreso, ¿ha desaparecido el problema? No. Como no ha desaparecido el problema porque lo haya tumbado el Congreso, entonces tendremos que hacer algo», ha esgrimido durante una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco.
Hereu expresa «el respeto» a la huelga general de los sindicatos: «Está en sus manos ejercer un derecho constitucional»
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha expresado este miércoles su «respeto a las decisiones» que tomen los sindicatos a la convocatoria de huelga general, de manera que ha resaltado que está en sus manos «ejercer un derecho constitucional».
Tras intervenir en la apertura institucional del Foro Internacional de Defensa Indudef en Córdoba, el ministro ha manifestado a los periodistas que lejos de preocuparle es «algo que hay que ver, que no depende de nosotros, sino de las organizaciones sindicales».
No obstante, ha remarcado que «uno de los puntos fuertes que tiene la economía española y su industria es la capacidad de diálogo social, que es la envidia de Europa», y cree que «esta capacidad del diálogo social, que tan buenos resultados se obtienen, fruto de esta cultura del diálogo social, es una fortaleza de las organizaciones sindicales en España como interlocutor indispensable del diálogo social».
Page pide a Puigdemont que pierda «toda esperanza» de hacerles «sentir humillados» a los españoles y a los catalanes
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, al que ha tildado de «fugado retornado», que «pierda toda esperanza» de hacerles «sentir humillados a los españoles y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña».
«Solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía. La inmensa mayoría de los españoles no la hemos aceptado moralmente y, por tanto, no nos vamos a dejar llevar por ningún tipo de mercadeo», ha advertido.
De este modo ha reaccionado García-Page, un día después de que el aval del Tribunal Constitucional a la aplicación de la amnistía motivase que el Supremo levantara la orden de detención que pesaba en contra del político catalán, que ya puede regresar a España.
El presidente castellanomanchego ha realizado estas manifestaciones durante la inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, donde ha reflexionado en torno a los 45 años que cumple esta feria y al medio siglo de la aprobación de la Constitución.
Ayuso repasa su vida en ‘Íntimo’, su primer libro, que verá la luz el 2 de diciembre
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicará el próximo 2 de diciembre ‘Íntimo’, su primer libro, en el que reflexiona sobre las historias y anécdotas que han dado forma a su ideario político.
La presidenta madrileña alude en la presentación del libro, editado por Planeta, al cambio de domicilio personal en Madrid, que ha efectuado este verano, y a los incendios forestales de finales de julio en la sierra oeste madrileña y el sureste de Ávila que afectó a Sotillo de la Adrada, localidad abulense donde ha pasado periodos vacacionales a lo largo de su vida en la casa de sus abuelos.
«En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida», detalla la presidenta regional en la nota de prensa de presentación del libro, en el que habla también del barrio de su abuela y la sierra oeste madrileña, «mi valle y el monte de mi pueblo».
PNV inicia de urgencia el proceso para la elección de candidatos a las generales que concluirá el 17 de octubre
El Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV ha iniciado este miércoles con carácter de urgencia su proceso interno para la elección de las candidatas y de los candidatos que integrarán las listas con que la formación jeltzale concurrirá a las elecciones generales del 29N, y que concluirá con la Asamblea Nacional Extraordinaria el próximo 17 de octubre. Las listas propuestas a la militancia para el Congreso incluyen a Maribel Vaquero, Joseba Agirretxea e Idoia Sagastizabal, así como a la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, o al ex alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.
Según ha informado el partido dirigido por Aitor Esteban, tras el anuncio el pasado lunes de la convocatoria de los comicios por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «por imperativos ajenos a la voluntad» de su Ejecutiva nacional, contemplará unos plazos más breves que los habituales, y se completará en una Asamblea Nacional Extraordinaria del próximo 17 de octubre.
Se convoca una huelga general el 11 de noviembre
Se ha convocado una huelga general para el próximo miércoles 11 de noviembre, dos semanas antes de que se produzcan las elecciones generales. Esta protesta se enmarca en el contexto de la vivienda.
Junqueras (ERC) saluda el regreso de Puigdemont para restaurar donde «ha imperado la injusticia»
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha saludado este miércoles el regreso del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, tras el aval del Tribunal Constitucional a aplicar la Ley de Amnistía, porque cree que se restaura la justicia donde «ha imperado la injusticia».
En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, también ha criticado que se le inhabilitaran como profesor de universidad «con el argumento peregrino de que soy un peligro a la hora de contagiar un espíritu de rebeldía entre los estudiantes universitarios».
Preguntado por la posibilidad de que la Diputación Permanente pueda avalar los dos decretos en vivienda tumbados por el Congreso, ha expresado que no le «parece mal» y que cualquier intento de ayudar es bueno ante una situación que ha calificado de dramática y urgente.
Ha sostenido que ERC votó a favor de los decretos, aunque estaban convencidos de que eran «insuficientes», y ha recetado construir, rehabilitar y mejorar el transporte público para solucionar el problema de la vivienda.
La Delegación del Gobierno se opone a disolver la acampada de Sol por «motivos de seguridad»
La Delegación del Gobierno se ha opuesto a la petición de la Comunidad de Madrid de disolver la acampada en la Puerta del Sol, al considerar que ordenar su levantamiento puede acarrear «mayores perjuicios que beneficios» para la seguridad ciudadana.
El PP promete un «gigantesco» plan para renovar infraestructuras si llega al Gobierno
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha dicho este miércoles que, si el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, alcanza la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales de 29 de noviembre, acometerá un «gigantesco plan de infraestructuras» que renovará todas las existentes en España, incluidas las viarias.
«Cuando lleguemos tendremos que ser imaginativos y acudir a la financiación privada porque no se podrá emitir masivamente deuda pública para financiar obra pública», ha explicado Nadal en la apertura del V Observatorio del Vehículo Industrial organizado por la patronal de los concesionarios Faconauto y Fundación Repsol.
Junqueras (ERC) saluda el regreso de Puigdemont para restaurar donde «ha imperado la injusticia»
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha saludado este miércoles el regreso del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, tras el aval del Tribunal Constitucional a aplicar la Ley de Amnistía, porque cree que se restaura la justicia donde «ha imperado la injusticia».
En una entrevista en Telecinco, también ha criticado que se le inhabilitaran como profesor de universidad «con el argumento peregrino de que soy un peligro a la hora de contagiar un espíritu de rebeldía entre los estudiantes universitarios».
Preguntado por la posibilidad de que la Diputación Permanente pueda avalar los dos decretos en vivienda tumbados por el Congreso, ha expresado que no le «parece mal» y que cualquier intento de ayudar es bueno ante una situación que ha calificado de dramática y urgente.
Ha sostenido que ERC votó a favor de los decretos, aunque estaban convencidos de que eran «insuficientes», y ha recetado construir, rehabilitar y mejorar el transporte público para solucionar el problema de la vivienda.
Sémper afirma que «mucha gente tiene miedo» de votar por correo por lo que pueda hacer Sánchez dados sus «precedentes»
El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha defendido que «mucha gente tiene miedo» de lo que pueda hacer Pedro Sánchez con el voto por correo dados sus «precedentes», aunque sostiene que el sistema es «garantista» y que tiene herramientas y la «capacidad de controlar que el sistema funciona».
Así se ha pronunciado durante una entrevista en RNE, en la que ha manifestado que «hay mucha gente que está preocupada porque a lo largo de estos últimos años se han visto que Pedro Sánchez es capaz de muchas cosas».
En este sentido, ha recordado las informaciones que apuntan a que Pedro Sánchez «pudo alterar el proceso de primarias internas» de su partido y también ha señalado aquel «famoso Comité Federal» en el que intentó «ocultar una urna».
Por estos «precedentes», ha alegado que «hay gente que tiene sus prevenciones y sus miedos» y que prefiere votar presencialmente. Algo que también le parece «muy bien».
Bolaños advierte de que, si el Supremo mantiene la cautelar a la ‘Ley de nietos’ el censo se verá «alterado»
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que el censo se verá «alterado» si el Tribunal Supremo (TS) mantiene la medida cautelar a la ‘Ley de nietos’ por la que se ha suspendido el voto de las personas registradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.
«Si la medida cautelar se mantiene para las elecciones y no pueden votar, sin duda que el censo se ha visto alterado porque se ha reducido en 400.000 personas que tenían derecho a voto y que, insisto, ya han votado en otras ocasiones», ha defendido Bolaños en una entrevista en Hoy por Hoy, de la Cadena SER.
La ministra de Vivienda dice que no hay menos oferta de alquiler y culpa a la especulación
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no hay menos casas en alquiler desde que gobiernan, sino menos rotación, y que quien está impidiendo acceder a las personas al arrendamiento es la especulación.
Preguntada por el informe de Idealista que cifraba en casi 400.000 las viviendas que habían salido del alquiler desde 2018, la ministra ha matizado estos datos y ha asegurado que lo que se ha producido es que cada año hay más gente viviendo en alquiler.
«Por tanto, no hay menos viviendas en alquiler, sino que nos encontramos en los máximos de vivienda en alquiler. En nuestro país hay más estabilidad gracias a este Gobierno, que pasó de contratos de tres años a contratos de cinco años, y por tanto, menos rotación», ha afirmado.
La Policía constata la huida de miles de invasores de Ceuta a montes, barrios y viviendas para evitar su identificación
El SUP ha alertado de que parte de los invasores se están desplazando hacia montes y viviendas para evitar su identificación y reclama mantener los refuerzos y prever alojamiento digno para los policías desplazados.
De igual manera, el Sindicato Unificado de Policía advierte de que el desmantelamiento del asentamiento del Trampolín no puede confundirse con el final de la situación crítica que vive Ceuta desde hace más de dos meses.
La Fiscalía pide a la Audiencia de Madrid que absuelva a Begoña Gómez
La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que absuelva a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, de los delitos de malversación y tráfico de influencias por los que se sentará en el banquillo ante un jurado popular, en una fecha aún por determinar.
El fiscal ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales, en el que mantiene la misma postura que ha defendido desde que se inició el procedimiento: los hechos no son constitutivos de delito y, por tanto, procede la absolución, informan a EFE fuentes jurídicas.
Abascal arremete contra Sánchez: «Primero arruina a los españoles, luego les insulta comprándoles el voto»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este miércoles contra el presidente, Pedro Sánchez, del que ha asegurado que «primero arruina a los españoles» y «luego les insulta comprándoles el voto».
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los decretos de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar en Consejo de Ministros tras ser tumbados en el Congreso. Incluyen 21 medidas destinadas a facilitar el alquiler y la compra asequible, crear más oferta de vivienda, dar tranquilidad y estabilidad a la población y combatir la especulación y tienen que ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso, una suerte de Pleno reducido en el que el Gobierno sí tiene la mayoría.
«Sánchez pretende que le voten los españoles que él ha arruinado y, durante estos 50 días, pisoteando al Congreso, les va a dar limosnas», ha asegurado el líder de Vox en su cuenta de la red social X. «Primero arruina a los españoles, luego les insulta comprándoles el voto», ha añadido. «Creo que (el expresidente de Venezuela) Nicolás Maduro tenía más clase», ha zanjado.
El Gobierno acusa al PP de desviar el tema de atención poniendo en duda el voto por correo
El Gobierno ha acusado este miércoles al PP de intentar desviar el foco de atención de asuntos importantes como la vivienda o las pensiones poniendo en duda el voto por correo para que no se hable de lo que sí afecta a las personas.
En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lamentado que el PP está intentando hablar de temas que no afectan a la vida de la gente.
«Como hace toda la internacional ultraderechista, desde Trump hasta la señora Ayuso, pasando por Abascal, poniendo en duda el voto por correo», ha denunciado Bolaños, que cree que con este mensaje sólo se dirigen a terraplanistas, porque «realmente ahí no existe ningún problema».
PNV advierte que «regular en caliente» y con decretos en Vivienda no es «la mejor manera» y sus medidas son «un parche»
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha advertido de que «regular en caliente» y mediante decretos en materia de vivienda no es «la mejor manera de proceder», y ha considerado que el primer Decreto con distintas medidas, que su partido apoyará, es «un parche», mientras que del segundo no entiende la «urgencia». La diputada ha subrayado que «se necesita a los pequeños propietarios» para hacer frente a la crisis habitacional y no se puede «pretender hacer una lucha entre propietarios e inquilinos».
Turull (Junts) asegura que no investirán a Sánchez: «Hemos salido escaldados»
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este miércoles que no volverán a investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las elecciones generales del 29 de noviembre porque consideran que no ha cumplido los compromisos que adquirió con su partido en esta legislatura. «Hemos salido escaldados», ha señalado.
«Nosotros a Pedro Sánchez no le investiremos porque hemos salido escaldados de esta persona, pero muy escaldados», ha recalcado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.
Según Turull, en esta legislatura consideraron que se presentaba una «oportunidad histórica» que les llevó a rubricar con los socialistas el ‘Acuerdo de Bruselas’ pero, a su juicio, no han cumplido y siempre han tirado de excusas para retrasar los compromisos adquiridos.
«Este señor no ha cumplido. Y como no ha cumplido, nosotros le pedimos que se sometiera a una cuestión de confianza y se hizo el loco. Sólo ha mirado por él para intentar aguantar una semana más en la Moncloa», ha lamentado.
Pese a admitir que Sánchez sí ha cumplido con la Ley de Amnistía, ha constatado que era un compromiso a cambio de una investidura y no de una legislatura: «A partir de aquí, todo el resto de cosas, todo han sido excusas», ha añadido.
Bolaños admite que se pactó la amnistía para «sumar los 176 votos», pero también «para la normalización» en Cataluña
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha admitido que la Ley de Amnistía se pactó con ERC y Junts para sumar la mayoría parlamentaria de 176 votos que el Gobierno de coalición necesitaba tras las elecciones del 23J para sacar adelante la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; no obstante, también ha señalado que se negoció para la «normalización en Cataluña».
«La amnistía se pacta con Junts, con Esquerra Republicana y con otros grupos parlamentarios para sumar la mayoría de 176 votos que necesitábamos», ha explicado el ministro Bolaños en una entrevista en Hoy por Hoy de Cadena SER.
El titular de Justicia ha añadido que el pacto se produjo también para que la normalización política llegase a Cataluña. «A mí me gusta recordar siempre el segundo apellido de la Ley de Amnistía para la normalización política, institucional y social en Cataluña. Ese efecto útil para los catalanes y para la cohesión de España ya está conseguido», ha defendido.
Dicho esto, Bolaños ha señalado a PP y Vox por sacar «a la calle a miles de personas con mentiras» asegurando que la amnistía era inconstitucional y contraria al derecho europeo. «Todo eran patrañas», ha criticado.
Illa cree que Feijóo no merece el apoyo de Cataluña y augura que «no lo tendrá»
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no merece el apoyo de los catalanes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha augurado que «no lo tendrá».
En su respuesta al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en la sesión de control al Govern en el Parlament, Illa ha criticado a los populares por su posición en Cataluña respecto a la financiación, la oficialidad del catalán en la UE y su ‘no’ a los decretos de vivienda del Gobierno.
«Boicotear el catalán en Europa. Boicotear la financiación autonómica. Impedir con su voto que se paren desahucios. Y me viene a dar lecciones de mercado. Vamos, hombre. Feijóo no merece el apoyo de Cataluña. No lo merece. Ni él ni usted», ha dicho el presidente.
Ayuso acusa a Sánchez de hacer de Sol un «campamento político» con caída de ventas: «Los madrileños pagan la factura»
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha aseverado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido la Puerta del Sol, «el corazón de Madrid», en «un campamento político mientras los madrileños pagan la factura».
Así se ha pronunciado Ayuso a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, en el que hace referencia a la acampada que comenzó hace ya 11 días. La líder autonómica ha puesto el foco en que la plaza ha sido «ocupada a hechos consumados», «vandalizada» y sus comercios, «asfixiados».
La Comunidad solicitó la semana pasada medidas cautelarísimas para conseguir el desalojo inmediato del asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, después de que la propia Ayuso acusara al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de permitir una «acampada ilegal» que, a su juicio, «nunca se debió permitir».
El TC remite al Supremo la sentencia que abre la puerta al regreso inmediato de Puigdemont
El Tribunal Constitucional (TC) ha notificado a las partes y remitido al Tribunal Supremo la sentencia en la que avala amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés, lo que abre la puerta al retorno inmediato del ex presidente catalán Carles Puigdemont.
El Pleno del TC estimó este martes con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de la exconsellera catalana Dolors Bassa a partir de la ponencia del presidente de este tribunal, Cándido Conde-Pumpido.
Tras conocer esta resolución, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención de Carles Puigdemont, que ya puede regresar a España tras nueve años huido de la justicia sin riesgo a ser detenido.
Urtasun acusa a Feijóo de estar «entregado al trumpismo» y asegura que el voto por correo español es envidiable
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «está entregado al trumpismo puro y duro» a raíz de las posturas que plantean un posible pucherazo y ha respaldado que muchos países de la Unión Europea «envidian» el sistema electoral español por ser «extremadamente robusto».
Debido al adelanto electoral al próximo 29 de noviembre, Urtasun ha denunciado en una entrevista de TVE, que «algunas voces del PP» hayan querido «agitar el bulo» de un posible fraude en los comicios generales con respecto al voto por correo. En concreto, ha acusado a Feijóo de avalar un discurso «trumpista».
«Cuando digo que lo que nos jugamos en las próximas elecciones es evitar que España caiga en la zona de influencia del señor Donald Trump, me refiero también a que se empiece a cuestionar el funcionamiento de nuestras instituciones a través de bulos que lancen mentiras poniendo en cuestión, por ejemplo, la limpieza de unas elecciones en España», ha sostenido.
El PP ve «inquietante» que Sánchez diga que «el Parlamento ha dado la espalda a la gente»
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha cuestionado este martes la aprobación de los nuevos decretos de vivienda para su convalidación por la Diputación Permanente y ha considerado «inquietante» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez justifique esta «triquiñuela» diciendo que «el Parlamento da la espalda a la gente» por no haberlos aprobado antes.
«Es decir, ‘L’État, c’est moi’, yo soy el representante del pueblo y el Congreso de los Diputados no», ha denunciado en una entrevista en RNE Sémper, para quien se está haciendo una utilización «de quita y pon» de la legitimidad del Parlamento.
En su opinión, que el Consejo de Ministros «subvierta» la voluntad del Congreso es de «dudoso apego democrático» y ha precisado que, aunque legalmente se pueda hacer, en democracia hay unas normas no escritas que impiden a los políticos hacer todo aquello que pueden hacer.
Martínez (Sumar) defiende que, aunque Puigdemont no le «gusta nada», tiene «todo el derecho a participar en política»
El diputado de Sumar Lander Martínez ha afirmado que, aunque no le «gusta nada» Carles Puigdemont, tiene «todo el derecho del mundo a participar con normalidad en la política» y, por ello, considera que «ha pasado demasiado tiempo hasta que ha podido hacerlo».
En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el diputado vizcaíno se ha pronunciado de este modo en relación al aval del Tribunal Constitucional a la amnistía para el delito de malversación del ‘procés’ y, de este modo, la posibilidad de que pueda regresar a Cataluña el ex presiente catalán.
Según ha indicado, aunque no le «gusta nada» Carles Puigdemont y espera que no tenga «un buen resultado» electoral en Cataluña, quiere que tenga «todo el derecho del mundo a participar en las elecciones, a hacer su campaña, a hacer sus discursos, a participar con normalidad en la política». Así, considera que «ha pasado demasiado tiempo hasta que ha podido hacerlo».
Bolaños dice que Torres acompañará a los Reyes en Ceuta y justifica que no vaya Sánchez porque ya ha estado antes
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acompañará a los Reyes Felipe VI y Letizia en su visita a Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, y ha excusado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludiendo a que «ya ha estado en Ceuta».
En una entrevista, Bolaños ha descartado que Sánchez acompañe a los Reyes a las ciudades autómomas y ha excusado la ausencia del líder del Ejecutivo señalando que «ya ha estado en Ceuta» y en que de hecho, es el presidente que más veces ha visitado la ciudad autónoma.
«Lo normal es que vaya un ministro de jornada acompañándole. Y en este caso sería Ángel Víctor Torres», ha defendido Bolaños, quien ha insistido también en que las dos únicas veces que un Jefe del Estado ha visitado Ceuta y Melilla ha sido bajo gobiernos del PSOE.
El primero de los decretos de vivienda entra en vigor mañana y el segundo el 15 noviembre
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles los dos nuevos decretos de vivienda; el primero de ellos, que contiene la mayor parte de las medidas, entrará en vigor en su mayoría mañana, mientras que el segundo, con la prórroga automática de alquileres, lo hará el 15 de noviembre.
A diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, ambos decretos se han publicado a la vez en el BOE.
Tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, ambos decretos deberán pasar por la Diputación Permanente, donde el primero de ellos tiene visos de salir adelante con el apoyo del PNV, no así el segundo, promovido por Sumar y por el Sindicato de Inquilinas.
Puigdemont celebra la amnistía, pero avisa de que «no se soluciona» el conflicto político
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, pero ha avisado de que «hoy no se soluciona nada» del conflicto político entre Cataluña y el resto de España.
«La amnistía forma parte de la fórmula para la solución del conflicto histórico que existe entre Cataluña y España, pero la amnistía no es en sí misma su solución», ha asegurado este martes en una declaración desde la ‘Casa de la República’ en Waterloo (Bélgica).
Ha asegurado que tanto él como los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no marcharon a Bélgica para defender los intereses de partidos políticos, sino para defender las instituciones y derechos del pueblo catalán: «Y volveremos de la misma manera», aunque no ha detallado cuándo volverán.
Feijóo estrenará la precampaña este sábado en Madrid durante un acto con Ayuso y Almeida
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estrenará la precampaña electoral el próximo sábado en un acto en Madrid junto a la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
Como antesala, Feijóo reunirá el jueves a la Junta Directiva Nacional para preparar la estrategia del partido ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y presentar al Comité de Campaña.
En un comunicado, el PP ha destacado que Feijóo abrirá los actos electorales en la Comunidad de Madrid, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, mientras que el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, lo hará en Andalucía, donde el PSOE «era hegemónico hasta que él llegó» a la Secretaría General del partido.
Feijóo arropa a Vivas este miércoles en Ceuta, su quinta visita a la ciudad desde la entrada masiva de inmigrantes
El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visita de nuevo Ceuta este miércoles, donde volverá a exhibir su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, por su gestión desde la entrada masiva de alrededor 80.000 inmigrantes ilegales los días 30 y 31 de julio.
Este martes ambos ya estuvieron juntos en Madrid, con motivo del acto de entrega por el Senado de su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla en reconocimiento a sus trayectorias políticas y como respaldo institucional a ambas ciudades tras la crisis abierta a finales de julio.
Durante el acto, ambos presidentes han reivindicado la españolidad de las dos ciudades y la necesidad de reforzar su defensa y la presencia del Estado. «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Ceuta es España», ha sentenciado Vivas.
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Los acampados de Sol intentan rodear el Congreso tras la muerte de Maricarmen al grito de «¡asesinos!»
La muerte de Maricarmen, la anciana cuyo desahucio desató las protestas sociales por la vivienda, ha provocado la inmediata reacción de los acampados en la Puerta del Sol, que se han desplazado hacia los alrededores del Congreso de los Diputados al grito de «¡asesinos!». Se ha desplegado un fuerte dispositivo policial para evitar el paso de los manifestantes.