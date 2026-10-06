El PP pide la imputación del PSOE en la Audiencia Nacional por financiación ilegal y otros cuatro delitos

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes un escrito en la Audiencia Nacional solicitando la imputación del PSOE de Pedro Sánchez en el caso Leire o caso de las cloacas socialistas por cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.

El principal partido de la oposición, que ejerce la acusación popular, ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la citación como investigado del Partido Socialista Obrero Español por estos cinco delitos.

En el escrito, los populares denuncian el «amplio catálogo de actuaciones delictivas» puestas en marcha por la dirección del PSOE después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez en abril de 2024, con el objetivo de «proteger los intereses del Gobierno y del PSOE» frente a investigaciones judiciales en marcha.

Todo ello, señala el Partido Popular, bajo una «organización criminal» liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la propia sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid.

De esta forma, el partido de Feijóo recuerda que el PSOE «puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba» Santos Cerdán, quien también contaba con la «colaboración» de la imputada Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del Partido Socialista.

Los delitos investigados, según ha trasladado el PP, se cometieron por personas que ostentaban -u ostentan- responsabilidades en el PSOE e, incluso, tenían la representación legal y facultades de organización y control de la persona jurídica del partido, como es el caso de Santos Cerdán y la gerente del partido, insisten desde Génova.

Además, el PP subraya que fue el propio Partido Socialista quien «financió los gastos operativos y logísticos de la organización criminal», por instrucción expresa de Santos Cerdán, que desempeñaba un poder «cuasi absoluto, sin contrapesos», según han reconocido incluso la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, o la gerente del partido en sede judicial.

En este sentido, el PP denuncia que no es solo que el PSOE promoviera esta organización, sino que se «involucró directamente en la trama, poniendo de ejemplo los pagos efectuados a Leire Díez y a otras personas relacionadas, como Jacobo Teijelo o Ismael Oliver». Leire Díez es la ex fontanera de Ferraz que estuvo a las órdenes de Ferraz para estos trabajos sucios.

El PP también recuerda que el PSOE financió, con fondos públicos, a Crónica Libre, que se convirtió en un «medio instrumental de la organización criminal» para retribuir a sus integrantes. Los pagos se realizaron como gastos de campaña, autorizados por el entonces director de comunicación del partido, Ion Antolín.

«Todo valía para financiar a las cloacas, también a través de consultoras amigas como Zaño, dirigida por el ex dirigente socialista y también imputado, Gaspar Zarrías», señalan los populares.

En el escrito, el PP también recuerda que la organización criminal liderada por Santos Cerdán intentó también «torcer la voluntad» de fiscales como José Grinda o Ignacio Stampa, así como del comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba.

Todo ello, presuntamente, valiéndose de la relación «personal y reiterada» que mantenía Leire Díez con Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil, con el objetivo de «perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la Unidad Central Opertativa (UCO)» de la Guardia Civil, añaden los populares.

Falta de controles

Junto a ello, la formación de Feijóo, a la vista de los hechos investigados, pone de relieve la falta de controles por parte del Partido Socialista «tanto durante la puesta en marcha de la organización criminal como ahora». El PP fue el primero que pidió la imputación del PSOE por financiación ilegal en el caso hidrocarburos por las «bolsas» que llegaban a Ferraz llenas de dinero. Ahora, la financiación del Partido Socialista está siendo analizada en tres causas distintas: la citada del fuel, la del caso Koldo y esta relativa al caso Leire o caso cloacas del PSOE.

Todas ellas, indican los populares, se suman al carrusel de imputados y condenados alrededor de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, como son su ex secretario de Organización y ministro de Fomento José Luis Ábalos, el ex asesor gubernamental Koldo García, el hermano del propio presidente del Gobierno, David Sánchez, o incluso la mujer del inquilino de la Moncloa, Begoña Gómez, que está a punto de ser juzgada por un jurado popular.