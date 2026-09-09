La gerente del PSOE dice al juez que eran Cerdán quien pagaba con facturas falsas a la trama de Leire Díez

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que era el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, quien ordenaba los pagos con facturas presuntamente falsas destinados a la trama que investiga el instructor en torno a Leire Díez. La responsable de las cuentas del PSOE ha comparecido como imputada y ha intentado escamotear cualquier responsabilidad directa en la confección de los documentos bajo sospecha.

Fuentes ha llegado a la sede judicial de la calle Génova de Madrid poco antes de las diez de la mañana. Según fuentes jurídicas, ha explicado al magistrado que ella únicamente aprobaba la ejecución de los abonos, sin decidir sobre su contenido ni supervisar si los trabajos facturados se llevaban realmente a cabo.

La gerente ha defendido que los pagos bajo sospecha respondían a servicios de asesoría jurídica encargados por el propio Cerdán, entonces al frente de la Secretaría de Organización. Ha negado haber elaborado facturas falsas por iniciativa propia.

El juez sospecha, sin embargo, que esos documentos se emitieron para encubrir retribuciones a Leire Díez. En su auto, el instructor ha señalado que las facturas se confeccionaron en fechas en las que «no consta que estos letrados estuvieran prestando asesoramiento jurídico al partido».

Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cifran en 152.225 euros el importe de las facturas falsas vinculadas a esta trama, canalizadas a través de los letrados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. De esa cantidad, 125.000 euros habrían llegado al abogado de Cerdán.

Según la documentación que obra en el sumario, la operación no habría sido posible sin el diseño previo de una nota de encargo, tramitada por Díez a través de Cerdán y rubricada después por la propia gerente del partido.

También ha declarado este miércoles el letrado Ismael Oliver, quien ha señalado a Leire Díez como su contacto en el PSOE. El abogado ha asegurado que fue ella quien le ofreció facturar al partido por supuestos trabajos de asesoría jurídica.

Las secretarias

El pasado 28 de julio, dos trabajadoras de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, ya habían testificado ante Pedraz que era Cerdán quien autorizaba «siempre» los gastos de Leire Díez, incluida la compra de billetes de avión y tren, así como su acceso al aparcamiento de la sede de Ferraz.

Ambas testigos exculparon entonces a Fuentes, al sostener que los pagos respondían a órdenes del departamento de Administración. Aquella comparecencia ya apuntaba en la misma dirección que la declaración de este miércoles: la responsabilidad recaería sobre la antigua cúpula de la Secretaría de Organización, y no sobre la gerencia.

En julio, un nuevo informe de la UCO había estrechado el cerco sobre Fuentes, situándola en el foco de la investigación como la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear las notas de encargo profesional con los despachos de Oliver y Teijelo.

Pese a ello, en Ferraz descartaron entonces cualquier cese, calificando las conclusiones de la Guardia Civil de meras «conjeturas» y remitiendo la cuestión a la Justicia: «Ahora le toca actuar a la Justicia», resumieron fuentes de la dirección socialista.

El argumento del partido ha sido siempre el mismo: Fuentes se limitaba a ejecutar instrucciones ajenas, sin margen de decisión propia sobre el destino real de los fondos.

Ese planteamiento, no obstante, no despeja las dudas jurídicas sobre una eventual responsabilidad penal, puesto que la Fiscalía Anticorrupción ha reconocido que la gerente no formaba parte del núcleo central de la toma de decisiones, aunque sí firmó la documentación cuestionada.

El caso Leire Díez, conocido también como el caso de las cloacas del PSOE, investiga desde hace meses una presunta trama de facturas irregulares vinculada a la ex trabajadora del partido, con Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano y el empresario Javier Pérez Dolset entre los investigados.

La instrucción, que dirige el juez Pedraz en la Audiencia Nacional, ha ido sumando declaraciones de testigos y de imputados a lo largo de los últimos meses, en un procedimiento que el propio partido admite que se encuentra todavía en una fase «embrionaria».

Con la comparecencia de este miércoles, la gerente del PSOE ha optado por trasladar el peso de la instrucción hacia la antigua Secretaría de Organización, en un ejercicio de deslinde que, lejos de cerrar el capítulo, abre nuevas preguntas sobre quién firmó, quién ordenó y quién, finalmente, deberá responder ante la Justicia por unos abonos que, según el instructor, jamás correspondieron a un trabajo jurídico real.