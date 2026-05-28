La íntima de la infancia de Begoña es la n° 2 de la gerente del PSOE imputada por falsificar facturas para pagar a Leire

Lourdes Solís Toledo no es sólo la militante socialista de Torrelodones. Es, según fuentes cercanas al entorno consultadas por OKDIARIO, amiga íntima de toda la vida de la imputada esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Además ha sido, sobre todo, la mano derecha de Ana María Fuentes, la gerente federal del PSOE recién imputada por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire Díez.

Las dos mujeres llegaron a la cúpula administrativa de Ferraz para sustituir a su predecesor, Mariano Moreno, apartado por considerársele demasiado jerárquico.

El nombramiento de Solís respondió, según las mismas fuentes, a la voluntad de contentar a Begoña Gómez y de situar un elemento de su confianza en la sala de máquinas más delicada del partido.

La relación entre Lourdes Solís y Begoña Gómez va mucho más allá de la camaradería política de partido. Las dos se conocen desde hace décadas y comparten vida en Torrelodones, el municipio de la sierra madrileña donde también han residido o residen los padres de Begoña Gómez –aún su familia tiene una villa en esa localidad–, los padres de Pedro Sánchez y otras figuras de la órbita presidencial como José Luis Escrivá, José de la Rocha o José Félix Tezanos.

El municipio ha funcionado como un ecosistema de lealtades personales del sanchismo con pocas casualidades geográficas y muchos vínculos cruzados.

Y fue ella quien la acompañó en manifestaciones del 8 de marzo. También ha estado a su lado en momentos de alta política, como cuando el presidente Pedro Sánchez se reunió con los representantes de Junts para negociar un acuerdo tras las elecciones generales.

En la vida orgánica del PSOE de Torrelodones, Solís ha figurado como número 6 en la lista electoral del partido y ha llevado las competencias de educación. El municipio, por lo demás, ha vivido recientemente su propio terremoto interno: el concejal del PSOE tuvo que dimitir hace escasos meses al ser considerado demasiado «lobatista» —afín a Juan Lobato— y fue reemplazado por el número 3 de la candidatura, a la vez secretario general del PSOE local y alineado con la dirección de Sánchez.

Blanca de Juan de Castro, la otra mujer íntima de Begoña Gómez, también reside en Torrelodones. Coordinadora de la cátedra que dirigía sin tener título universitario Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, declaró ante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid a finales de 2024 que mantiene amistad con Gómez desde 2019, año en el que ambas coincidieron trabajando juntas en la universidad.

Además, fue coordinadora del máster de Dirección de Fundraising público y privado en ONL de la UCM que codirigía la mujer del presidente.

Imputada gerente PSOE

La investigación judicial avanza sobre Ana María Fuentes. El juez Pedraz la ha imputado como presunta cómplice en la trama Leire Díez, una causa que señala la manipulación de adjudicaciones públicas vinculadas a la SEPI, a Sepides, a Mercasa y a Enusa, así como a la financiación de Arapellet S.L., empresa del grupo Forestalia que ha recibido 17,3 millones de euros en fondos públicos. La causa permanece bajo secreto hasta fechas breves.

La UCO sostiene que la trama habría intervenido en contratos por un valor total de 132 millones de euros, con comisiones pactadas y pagos canalizados a través de empresas vinculadas a los investigados.

Fuentes, gerente federal del PSOE desde 2021, comparte auto judicial con el ex secretario de Organización Santos Cerdán y con los letrados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.

Los delitos atribuidos incluyen organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y delito contra altas instituciones del Estado. Su papel en Ferraz era técnico pero decisivo: validaba pagos, autorizaba gastos y garantizaba el cumplimiento legal.

Incidente

Además, Solís se se hizo viral recientemente al agarrar de la pierna a Vito Quiles cuando este intentaba preguntar a Begoña Gómez en la cafetería Es Panis de Las Rozas el pasado 29 de abril.

El incidente confirma una red de vínculos personales, políticos y territoriales que une la cúspide del PSOE con el entorno más íntimo de la primera dama. Vito Quiles se había aproximado a Begoña Gómez con una sola pregunta: «¿Usted utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales?». La respuesta no llegó nunca. En su lugar, irrumpió la trabajadora de Ferraz incondicional para proteger a Begoña Gómez entre risas.

Solís, vestida con una chupa granate, fue la primera en intervenir. Saltó sobre las mesas de la terraza del local para interceptar al periodista y llegó a agarrarle de la pierna mientras él gritaba «¡pero que paréis, Charos!». Las imágenes han dado la vuelta al país y se han convertido en memes. La denuncia de Begoña Gómez por un presunto delito de agresión quedó desestimada.