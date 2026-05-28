Parece Maldivas porque es un paraíso para bucear pero esta playa de aguas cristalinas donde desconecta David Bisbal está al lado de Almería

En la Región de Murcia, una franja de casi un kilómetro de arena fina se abre paso entre el Mediterráneo más vibrante y un entorno que aún conserva su esencia de pueblo pesquero. Se trata del Cabo de Palos, un un enclave que no ha pasado desapercibido para David Bisbal, quien ha encontrado en esta playa uno de sus lugares favoritos para desconectar. Más allá de sus aguas cristalinas, lo que hace de esta playa un destino realmente excepcional se encuentra bajo la superficie. Frente a la costa se encuentra la Reserva Marina de las Islas Hormigas, protegida desde 1995 y considerada uno de los mejores lugares de buceo de Europa.

Cabo de Palos es uno de esos lugares que enamoran desde el primer momento. Sus calas ofrecen aguas tan cristalinas que parecen irreales y, además, albergan el conocido como «Titanic del Mediterráneo». Uno de sus principales atractivos es el faro de Cabo de Palos, diseñado por el ingeniero Evaristo de Churruca y que recuerda más a una fortaleza que a una obra civil, posiblemente porque para su construcción se reutilizaron los sillares de la antigua torre vigía del siglo XVI.

La playa favorita de David Bisbal

#CabodePalos #playasCartagena #calasCartagena #calassecretas #planesCartagena #veranoCartagena #turismocartagena ♬ sonido original – Cartagena (España) @cartagenaes 💙 Quien conoce Cabo de Palos, queda cautivado por sus maravillosas calas, su agua cristalina, 🥘 sus restaurantes con el caldero típico de la zona y, por supuesto, 🐠 por ser una de las reservas marinas más importantes de Europa. 🏖️ Te dejamos un listado de calas y playas en las que disfrutar de este paraíso del Mediterráneo: 🔹 Cala Botella. 🔹 Playa de las Melvas. 🔹 Cala Escalerica. 🔹 Playa de Levante. 🔹 Cala Roja. 🔹 Playa Zeneta. 🔹 Cala Fría. 🔓 GUARDA para tenerlo siempre a mano y menciona a alguien a quien le gustará 😉 #CartagenaEspaña

«Cabo de Palos es un enclave privilegiado de la Región de Murcia. Perteneciente al municipio de Cartagena este pueblo costero destaca por su emblemático faro. El faro construido con sillares de piedra, se erige sobre una antigua torre vigía del siglo XVI, levantada para defender la costa de los ataques piratas. Fue el 31 de enero de 1865 cuando el faro encendió sus luces por primera vez.

Su paisaje se compone de pequeñas calas y acantilados que le otorgan una belleza inusual. Sus fondos marinos son la delicia de los amantes del buceo, ya que forman parte de la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas. El pueblo cuenta con puerto, pesquero y deportivo, desde el que parten embarcaciones que nos permiten contemplar la belleza de Cabo de Palos desde la Costa. Pequeños restaurantes a orillas del mar hacen las delicias de los amantes de la gastronomía, donde poder disfrutar de uno de los platos estrella de la zona como es el caldero», detalla Turismo de la Región de Murcia.

Desde las playas del Parque Regional de Calblanque hasta la península de Cabo de Palos, todo el litoral está salpicado de pequeñas y atractivas playas y calas de distintos tamaños, desde las más extensas como Cala Flores o Calafría y Cala Túnez, situadas a los pies del faro, hasta otras más discretas, que apenas son entrantes rocosos. En algunos casos se puede acceder a ellas mediante escalerillas que descienden desde el bonito sendero que bordea el cabo.

Todas estas calas son ideales para la práctica del snorkel y permiten disfrutar de un excelente baño en sus aguas cristalinas. Tomando como punto de partida Cala Reona, situada entre Calblanque y Cabo de Palos, y siguiendo la línea de la costa, encontramos: Playa del Descargador, Cala Flores, Cala Medina, Playa de La Barra, Playa del Cura, Cala Mayor, Cala Botella, Cala del Canto Colorado, Cala del Muerto, Cala Roja (también conocida como de la Escalerica), Calafría, Cala Túnez (o Cala Cuna), Cala La Galera y Cala Hierro (también llamada Cala del Pato).

Naufragios

Frente a las costas de Cabo de Palos se han registrado numerosas tragedias marítimas, algunas envueltas en la leyenda y otras bien documentadas. Ya en el siglo XVI se hablaba del galeón Espíritu Sancto, que habría desaparecido en estas aguas cargado de plata y oro sin dejar rastro. Tres siglos más tarde, el buque británico Beatrice habría corrido una suerte similar: según la tradición, transportaba tesoros egipcios saqueados de la tumba del faraón Micerino, y la llamada «maldición del faraón» habría provocado su hundimiento frente al cabo. Otros naufragios, como los del Nord América o el Minerva, sí cuentan con registros históricos más sólidos.

Para reducir estos naufragios, en el siglo XIX se construyó el faro de Cabo de Palos, que hoy en día es uno de los principales atractivos del lugar. Aun así, en 1906 el trasatlántico italiano Sirio ignoró estas advertencias y encalló en la zona. La tragedia fue devastadora, con más de 300 víctimas, y el suceso pasó a conocerse como el «Titanic del Mediterráneo».