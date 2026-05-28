El abogado de Julio Martínez, pagador de Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’, renuncia a su defensa

El abogado de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, además de «figura visible» de la trama de presunto tráfico de influencias por la que está imputado el ex presidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, ha renunciado a su defensa por «diferencias irreconciliables» con él. La decisión del letrado Bernardo del Rosal ya ha sido comunicada al juez que investiga la causa, José Luis Calama.

El abogado ha anunciado que renuncia a seguir representando al empresario ante «diferencias irreconciliables» con su estrategia de defensa, de modo que ahora Julio Martínez Martínez deberá designar a un nuevo abogado.

Julio Martínez, que aún no ha declarado en la Audiencia Nacional, aparece en la causa como «lugarteniente» de la presunta trama y su «figura visible» y es denominado por directivos de Plus Ultra como el «lacayo» de Rodríguez Zapatero.

Martínez Martínez es uno de los principales investigados en la causa judicial en la que está citado el también Rodríguez Zapatero los días 17 y 18 de julio, y las libretas que le incautó la Policía están repletas de anotaciones con «referencias a altos cargos del estado venezolano» o «de empresas estatales (como CVM, PDVSA, CVG)» directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como carbón, gas, petróleo, oro o níquel.

El denominado caso Plus Ultra gira en torno a una presunta trama de tráfico de influencias ante autoridades nacionales e internacionales para conseguir decisiones en favor de terceros, especialmente la aerolínea en relación a la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada en 2021, en cuyo «vértice» el juez ubica a Zapatero.

La renuncia del abogado de Martínez, adelantada por el diario El País, supone un nuevo acontecimiento alrededor de la trama que, según el auto del juez Calama, «utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

La red estaría «sustentada en los contactos» de Zapatero y Martínez sería el «interlocutor habitual de los clientes de la red», «receptor y ejecutor de instrucciones directas» del ex presidente del Gobierno y «responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes» hacia Zapatero y su entorno.