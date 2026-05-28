Es la cárcel más peligrosa de Cataluña y va a visitarla el Papa León XIV: la ocuparon Dani Alves, Rosa Peral y ‘El Yoyas’

La visita del Papa León XIV a España incluye una parada que aunque será corta, seguro que no va a pasar desapercibida ya que no va a ser en una catedral ni en un gran acto multitudinario, sino en un lugar mucho más incómodo y, para muchos, desconocido. El papa visitará la cárcel de Brians 1, considerado como uno de los centros penitenciarios más conflictivos de Cataluña.

La visita del Papa León XIV a esta cárcel de Cataluña forma parte de una idea muy clara del Pontífice y que tiene que ver con acercarse a quienes viven en situaciones de exclusión. Y en este caso, lo hará en un centro que en los últimos años ha estado en el foco tanto por su nivel de conflictividad como por algunos de sus internos más conocidos. Además, la visita llega en un momento delicado, con datos que reflejan un aumento significativo de agresiones dentro de las prisiones, lo que añade aún más contexto a esta decisión.

La visita del Papa a una cárcel de Cataluña

León XIV visitará la cárcel de Brians 1 el miércoles 10 de junio, dentro de su agenda en Barcelona. Será un acto breve, de apenas 20 minutos, pero cargado de significado. El encuentro tendrá lugar en el teatro auditorio del centro, donde habitualmente se celebran actos religiosos. Allí participarán entre 70 y 80 internos, junto a capellanes y voluntarios de pastoral penitenciaria.

El formato será sencillo, comenzando con un canto de bienvenida, intervenciones de responsables del centro, testimonios de reclusos y, finalmente, unas palabras del Papa. Todo pensado desde la cercanía, sin grandes escenografías dado que la visita que se ha programado refleja una de las líneas más marcadas de su pontificado que tiene que ver con poner el foco en las personas que viven en situaciones de fragilidad.

Brians 1, una de las cárceles más conflictivas de Cataluña

El lugar elegido tampoco es cualquiera. Brians 1, ubicada en Sant Esteve Sesrovires, forma parte junto a Brians 2 del complejo penitenciario más importante del área de Barcelona. Según los últimos datos, es uno de los centros con mayor número de incidentes. Sólo en 2023 se registraron 169 agresiones, entre graves y leves, además de 157 intentos de ataque. En total, más de 300 funcionarios se han visto afectados.

Las cifras reflejan una tendencia que preocupa dentro del sector. En los últimos seis años, las agresiones en las cárceles catalanas han aumentado un 330%, pasando de 196 en 2017 a 696 en 2023. Esto ha llevado a sindicatos y asociaciones a pedir cambios en el sistema penitenciario, alertando de una situación que consideran cada vez más difícil de gestionar.

Una prisión marcada también por nombres conocidos

Brians 1 no sólo ha estado en el foco por su conflictividad sino que esta cárcel es también conocida por albergar a internos mediáticos en distintos momentos. Entre ellos, el exfutbolista Dani Alves, que ingresó en prisión preventiva en este centro, o figuras como Rosa Peral, condenada por el conocido crimen de la Guardia Urbana. Y también ha pasado por el complejo penitenciario El Yoyas, lo que ha contribuido a que el nombre de Brians aparezca con frecuencia en los medios y que se haya reforzado la imagen de un centro especialmente expuesto, tanto por su actividad interna como por su repercusión mediática.

Un contexto de tensión creciente en las cárceles

Más allá de los nombres conocidos, el problema de fondo es otro. Los datos apuntan a un aumento sostenido de la conflictividad dentro de las prisiones. No sólo han crecido las agresiones físicas, también las de carácter sexual, que en 2023 se triplicaron hasta alcanzar las 25 en toda Cataluña. Estas no afectan únicamente a funcionarios, sino también a personal sanitario, docentes o voluntarios.

Desde distintas asociaciones se insiste en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, mejorar la formación de los trabajadores y adaptar el sistema a una realidad más compleja. También se señala el envejecimiento de la plantilla, con una media de edad elevada, y la falta de recursos para gestionar situaciones cada vez más frecuentes.

Un gesto que va más allá de la agenda oficial

La visita a Brians 1 se enmarca dentro del viaje del Papa León XIV a Barcelona, que incluye también actos en la Catedral, el Estadi Olímpic, Montserrat y la Sagrada Família entre el 9 y el 10 de junio. Sin embargo, esta parada tiene un significado distinto. No hay grandes cifras de asistencia ni cobertura masiva como en otros actos, pero sí un mensaje claro ya que el Papa no sólo quiere estar en los escenarios habituales, sino también en aquellos lugares donde normalmente no llegan este tipo de visitas.

En un contexto de tensión dentro del sistema penitenciario, su presencia en Brians 1 apunta precisamente a eso, a visibilizar una realidad que muchas veces queda fuera del foco. Y hacerlo desde el contacto directo, aunque sea durante apenas unos minutos. Porque, en este caso, el gesto tiene tanto peso como el propio discurso.