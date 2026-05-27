La cloaca del PSOE y la abogada de Koldo intentaron comprar a Rivas, socio de Aldama: «Te absolverán»

Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, formaba parte activa de la cloaca del PSOE e intentó comprar a Claudio Rivas, el socio de Víctor de Aldama, prometiéndole que archivarían su causa si cargaba contra la UCO.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO de fuentes más que solventes, Claudio Rivas fue citado por medio de una abogada vinculada al bufete de Jacobo Teijelo en su despacho ubicado en la calle Felipe II de Madrid. La reunión tuvo lugar en diciembre de 2024.

Claudio Rivas llegó a esta reunión y allí se encontró con la fontanera del PSOE Leire Díez y la abogada Leticia de la Hoz. Le trasladaron que querían ir contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y contra la compañía Repsol.

Fuentes consultadas aseguran que querían que Claudio falseara su testimonio en sede judicial y que dijera en sala que los barcos de Venezuela con petróleo eran propiedad de Repsol. José Luis Rodríguez Zapatero estaba metido en estos negocios petroleros con el régimen chavista, tal y como ha revelado el sumario del caso que afecta al ex presidente del Gobierno.

Los miembros de la cloaca del PSOE le prometieron que, si mentía en su testimonio, su causa judicial acabaría archivada. Claudio Rivas está imputado por un fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos en la Audiencia Nacional.

Claudio Rivas fue citado una segunda vez en el despacho de Jacobo Teijelo y de nuevo estaban allí Leire Díez y Leticia de la Hoz. Teijelo le trasladó a Claudio Rivas que un cliente suyo que había pertenecido a la UCO estaba imputado en la Audiencia Nacional por el caso Gaslow. Se trata de Juan Sánchez Yepes, que también ha sido ahora imputado por colaborar con la cloaca socialista.

Objetivo: controlar causas y medios

Leticia de la Hoz también se citó con otros imputados en la Audiencia Nacional de causas mediáticas que afectaban al PSOE. Quería controlar las causas judiciales y también a los medios de comunicación que informaban sobre los procedimientos en curso.

La letrada de Koldo García ha tratado de ocultar su participación en la cloaca a toda costa sin éxito, puesto que los agentes de la UCO ya indagan en cómo intentó comprar los testimonios de los investigados. Además, el juez la menciona en el auto que ha acabado con la imputación de la cúpula del PSOE de Santos Cerdán.

Fuentes consultadas aseguran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó esta operación a través de Santos Cerdán para controlar las causas judiciales que afectaban al PSOE y a miembros de su familia. Querían que todo se encapsulara en Ábalos y que no escalara más, prostituyendo el sistema judicial, mediático y policial.

A sueldo del PSOE por 250 € la hora

La cloaca que dirigía Santos Cerdán estaba a sueldo del PSOE con fondos del partido que no figuran en la contabilidad oficial remitida a la Audiencia Nacional.

Jacobo Teijelo recibió más de 100.000 euros por sus gestiones, por lo que los agentes de la UCO se han personado esta mañana del 27 de mayo de 2024 en su despacho. La Guardia Civil le ha requerido las hojas de encargo, las minutas y las facturas de sus trabajos. Jacobo Teijelo ha asegurado a este periódico que cobraba 250 euros la hora y que declaró estas facturas como un trabajo legal.

Teijelo ofrecía su despacho del barrio de Salamanca para muchas de las reuniones de la cloaca. Por ejemplo, también le propusieron al contable de Villafuel, Javier Cillán, beneficios judiciales a cambio de su testimonio.

Teijelo, que mantiene una estrecha amistad con Leticia de la Hoz, quería así controlar las defensas de imputados cuyo testimonio pudiera afectar al PSOE.

«Nos ofrecieron el oro y el moro, algunos no entramos en su juego», destaca uno de los investigados a los que intentaron comprar en una conversación con OKDIARIO.

Koldo en prisión gracias a su defensa

Leticia de la Hoz trascendió a la opinión pública al asumir la defensa de Koldo García en el caso Koldo. El que fuera asesor de José Luis Ábalos primero dejó su defensa al despacho de Medina Cuadros y después cambió de abogado a Ismael Oliver. Koldo admitió a este periódico que no había pagado a ninguno de sus abogados que están vinculados al PSOE.

José Luis Ábalos, por su parte, también optó en un primer momento por el abogado José Aníbal, controlado por el PSOE. La cloaca de Leire Díez se ofreció a Ábalos y a Koldo y mantuvieron reuniones en las que intentaron también comprar su testimonio.

Koldo dijo que no se dejó controlar por Leire Díez, pero dejó su defensa en manos de Leticia de la Hoz, que ha tratado de controlar la causa que más ha afectado al PSOE. Hizo que tanto Koldo como Ábalos no colaborasen con la Fiscalía Anticorrupción y que no dieran así información sensible para la investigación.

Leticia de la Hoz también ha intentado pedir nulidades que han sido tumbadas, siguiendo la estela de su compañero Jacobo Teijelo, que también trata de acabar con las causas de hidrocarburos solicitando nulidades. Sus intentos no han prosperado y su cliente Koldo lleva seis meses en prisión a la espera de una dura sentencia que verá la luz en menos de un mes.