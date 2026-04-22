La abogada de Koldo muestra al Supremo pagos del PSOE sin copia de registro y al margen del sistema

Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, muestra al Tribunal Supremo pagos del PSOE sin copia de registro y al margen del sistema. En concreto, la letrada ha exhibido unas hojas de gasto que presentó Koldo García en Ferraz.

Mariano Moreno Pavón, el ex gerente del PSOE y máximo responsable de las cuentas de Ferraz durante la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización, ha declarado como testigo en el juicio del Caso Koldo.

Moreno ha dado explicaciones sobre los pagos, muchas veces en efectivo, que se hicieron a Ábalos y al que fuera su asesor ministerial. Mariano Moreno ha dicho que las finanzas del PSOE estaban fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.

Cuando ha sido el turno de la abogada de Koldo, la letrada ha pedido que se mostraran las hojas de gasto que el ex asesor aportó al procedimiento. Se han exhibido en la pantalla de la sala de vistas y, además, ella las llevaba impresas para enseñárselas al que fuera gerente.

La primera hoja correspondía a un gasto de 1.021 euros sin fecha ni concepto, pero que estaba firmada. «¿Cómo se explica con lo que usted ha dicho que todo estaba debidamente justificado?», ha preguntado la abogada de Koldo, insistiendo en que esos gastos no estaban justificados ante el Tribunal de Cuentas.

«¿Pueden faltar hojas de liquidaciones de gastos que no se hubieran aportado al Tribunal de Cuentas?», ha incidido la abogada de Koldo, a lo que Moreno ha contestado: «Por si sirve, el Tribunal de Cuentas no tiene las hojas de liquidación, tiene todos los registros contables donde se reflejan estas hojas de gastos».

«El efectivo de la caja procedía casi al 100% de las cuentas del PSOE. Se podría haber producido algún ingreso en caja, le voy a poner un ejemplo, residual, el único que existía, por venta de merchandising», ha matizado posteriormente Moreno.

El testigo, además, ha reconocido que, en ocasiones, se anticipaba dinero por gastos y, si se había dado un anticipo mayor a los gastos, se tenía que devolver ese dinero que iba a la caja del PSOE.

Koldo enseña tickets en el Supremo

La abogada de Koldo también ha destacado un pago de 4.000 euros a Koldo que el ex gerente del PSOE ha identificado como una liquidación para un periodo de cuatro meses con más de 100 tickets de comidas.

La letrada le ha preguntado a Moreno por una conversación intervenida por la UCO de la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, en la que se hablaba de que Koldo tenía pendiente cobrar unos 4.512 euros y otros 2.000 euros en restaurantes y si esas cantidades le parecían razonables. «Hombre, si se come un cochinillo de 4.000 euros, pues no», ha contestado algo molesto.

Mariano Moreno, en una tensa conversación con la abogada de Koldo en el Supremo, también ha pedido distinguir entre las liquidaciones de gastos y los tickets y asegura que el PSOE guarda todas estas comprobaciones.

«Estamos en bucle», ha dicho el presidente de la Sala Andrés Martínez Arrieta tratando de mediar entre el desencuentro de Leticia de la Hoz con el testigo Mariano Moreno.

La abogada de Koldo ha buscado entonces cambiar de estrategia en el Supremo y le ha preguntado si consideraban «legales» las hojas de gastos presentadas si venían autorizadas por Ábalos. Mariano Moreno ha respondido que «sí» y ha matizado de nuevo que siempre que correspondieran a los tickets aportados.