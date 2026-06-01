El proverbio japonés sobre la constancia y el éxito: «Incluso si el polvo se amontona puede crear una montaña»
Un proverbio japonés sobre la constancia y el éxito se ha hecho viral en los últimos días
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«Incluso si el polvo se amontona, puede crear una montaña». Este es el proverbio japonés que se ha hecho viral en los últimos días y que hace referencia a la constancia como proceso indiscutible para poder alcanzar el éxito. Este refrán pertenece a la filosofía de Japón, que pone el trabajo, la disciplina y la entrega como elementos indispensables para alcanzar el bienestar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el proverbio japonés que resume a la perfección el ideario del país del Sol Naciente.
Japón está de moda y, con la llegada del verano, en los teléfonos móviles de medio mundo comenzarán a aparecer fotos de vacaciones en un país único que en 2025 tocó un récord histórico de 42,7 millones de visitantes. Este país se ha abierto al mundo por todo lo que ofrece. Porque Japón no es solo manga y edificios sobrenaturales en Tokio. Este país combina ciudades con naturaleza para formar paisajes únicos en lugares que también hacen una oda a la cultura y gastronomía. Y su filosofía.
Porque el ciudadano japonés se ha criado dentro de la que se llama filosofía ikuji, que ensalza el amor y el respeto durante la primera parte de la vida para continuarla con disciplina, sentido del deber, respeto, gratitud, responsabilidad y civismo. Todos estos valores han hecho de Japón un país con gente que eleva a la máxima potencia la educación, generosidad y que lo embala todo con una constancia ejemplar en lo que se refiere al trabajo.
El proverbio japonés que se ha hecho viral
«Incluso si el polvo se amontona, puede crear una montaña». Por ello, este proverbio japonés que habla de la constancia para llegar al éxito. Los proverbios japoneses, que se conocen como kotozawa, tienen su origen en las costumbres y prácticas relacionadas con la agricultura, campo de donde provienen la mayoría de estas frases que son utilizadas a diario en todos los puntos del país. También se utilizan muchos proverbios relacionados con el budismo o incluso con clásicos de la filosofía china como Confucio. Estos son algunos de los proverbios japoneses más famosos que te pueden iluminar en tu día a día:
- La gente común sostiene al mundo, aunque casi nunca reciba reconocimiento.
- Las grandes personas existen gracias a la gente común.
- Nadie tropieza mientras está acostado en la cama.
- Una palabra bondadosa puede calentar tres meses de invierno.
- Quien bebe no sabe lo peligroso del vino; quien no lo bebe no sabe de lo bueno que hay en él.
- Aquellos que nunca han cometido un error están en peligro.
- No detengas a quien se quiere ir, no corras a quien acaba de llegar.
- El marido y la mujer deben ser como las manos y los ojos: cuando duele la mano, los ojos lloran, y cuando los ojos lloran, las manos secan las lágrimas.
- El sol no sabe de buenos, el sol no sabe de malos. El sol ilumina y calienta a todos por igual. Quien se encuentra a sí mismo es como el sol.
- Es mejor ser el enemigo de una buena persona que el amigo de una mala.
- El que quiere subir inventa la escalera.
- Hasta el viaje más largo comienza con un solo paso.