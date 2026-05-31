Ya hay acuerdo PP-Vox en Castilla y León: Pollán, vicepresidente, prioridad nacional y cero euros para ONGs de inmigrantes ilegales y menas

PP y Vox tienen ya cerrado el acuerdo para formar Gobierno en Castilla y León. El pacto se anunciará este martes. Alcanzado tras una semana de intensas negociaciones que se desarrollaron en persona y con presencia en Valladolid de dirigentes nacionales de ambas formaciones. El acuerdo se salda con una vicepresidencia del Gobierno para Pollán, dos consejerías para Vox, la asunción del principio de prioridad nacional y el compromiso de no destinar ni un solo euro público a menas ni a las ONGs que gestionan inmigración ilegal, una de las líneas rojas que Vox había mantenido inamovible desde el inicio de las conversaciones.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, lo más complejo de la negociación eran precisamente cuestiones como la prioridad nacional, aunque estas ya venían preacordadas de la intensa negociación en Extremadura, que sirvió de molde para el posterior acuerdo en Aragón y, previsiblemente, también para el de Castilla y León.

Este acuerdo allana el camino para que el debate de investidura se celebre el próximo 10 de junio y convierta a Alfonso Fernández Mañueco en presidente de la Junta por tercera vez.

Las conversaciones han contado con peso pesado en ambas delegaciones. Por parte del PP, el secretario general del partido, Miguel Ángel Tellado, se desplazó el pasado martes a Valladolid, acompañado de Marta Varela, directora del Gabinete de Alberto Núñez Feijóo. Vox envió a la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno, Montse Lluis; al secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, y al portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero. Sobre el terreno, el consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, Carlos Pollán, han llevado el peso de la negociación.

El hecho de que el PP haya gobernado la comunidad de forma ininterrumpida durante casi cuatro décadas ha facilitado además el diálogo con Vox, que tenía menos objeciones sobre la legislación autonómica castellanoleonesa que en Extremadura y Aragón. Un terreno más despejado que ha contribuido a acortar los tiempos y a suavizar los flecos del acuerdo.

Mañueco había verbalizado durante estas semanas su pretensión de gobernar en solitario, pero los pactos de Extremadura y Aragón le han empujado a repetir la fórmula y a dar de nuevo entrada a los de Santiago Abascal en su Ejecutivo. No es la primera vez: hace cuatro años se convirtió en el primer dirigente del PP en formar un gobierno de coalición con Vox.