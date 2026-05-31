Entra en vigor el 12 de agosto en España: los bares y restaurantes obligados a cobrar un suplemento extra a los clientes por la nueva norma de la UE

A partir del próximo 12 de agosto, los bares, restaurantes y demás establecimientos tendrán que cobrar un suplemento extra a los españoles. Esto tiene que ver con el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para aumentar las tasas de reciclaje y que impondrá una fianza obligatoria de 10 céntimos para cada lata o botella de plástico de un solo uso. Esta cantidad se devolverá cuando se entregue de vuelta el envase. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el suplemento extra que llega a bares, restaurantes y demás establecimientos a partir de este verano por orden de la Unión Europea.

La Unión Europea sigue con el firme objetivo de elevar las tasas de reciclaje en todos los Estados miembros y su última imposición es un suplemento extra que los bares y restaurantes tendrán que cobrar a los clientes a partir del próximo 12 de agosto. A nivel nacional, esto está recogido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que tiene como objetivo que en nuestro país se aumenten los ratios de reciclaje. Y para ello se ha querido tocar el bolsillo de los contribuyentes.

Como ya han hecho otros países como Portugal o Dinamarca, a partir del próximo 12 de agosto los españoles tendrán que abonar una tasa de 10 céntimos por cada lata o botella de plástico que compren en la tienda, supermercados, bares, restaurantes o demás establecimientos. Esta cantidad será una especie de fianza que se devolverá cuando los clientes lleven de vuelta estos envases después de haber consumido el producto que esté en el interior. Esta tasa comenzará a aplicarse a partir de este 12 de agosto.

El suplemento extra en bares y restaurantes

Por ello, en los próximos meses se implantará en España el modelo Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que tiene como objetivo aumentar las tasas de reciclaje en nuestro país y será el sistema que coordinará este suplemento extra que tendrán que cobrar bares, restaurantes y todo tipo de establecimientos en nuestro país. Todo con el objetivo de llegar al objetivo de recuperar el 90% de los residuos antes del 1 de enero de 2029. Los envases por los que tendrá que abonar una fianza serán los siguientes:

Botellas de plástico

Latas

Briks de hasta 3 litros

Así que esto afectará a los productos que consumimos en nuestro día a día, como botellas de agua, refrescos, zumos y latas de cerveza. Una cosa importante: los supermercados, bares, restaurantes o tiendas en los que se abone este suplemento extra estarán obligados a aceptar las devoluciones independientemente de si el producto en cuestión ha sido comprado en su establecimiento.

Para poder realizar estas devoluciones de 10 céntimos o más, en el caso de los productos que se compren, se instalarán unas máquinas en los puntos de venta para que los clientes puedan realizar esta actividad. Esto también supone un gran reto para el MITECO, ya que esta operación lleva consigo una gran logística que habrá que ver si los aparatos del Gobierno son capaces de soportar.

Adiós a los sobres monodosis

Conforme dicta el Reglamento UE 2025/40 aprobado el pasado 22 de enero de 2025, a partir de este verano los bares y restaurantes también estarán obligados a retirar los clásicos sobres monodosis de sal, azúcar y otras salsas. Desde la Unión Europea se ha fijado un calendario para eliminar estos envases desde el 12 de agosto de 2026 hasta el próximo año 2030.

Así que, según dicta la norma de la Unión Europea, en los primeros meses los bares, cafeterías, restaurantes y hoteles tendrán que eliminar los clásicos sobres individuales de plástico que se utilizan para introducir salsas, azúcar, sal, leche para el café y productos como vinagre o aceite. Esta norma va contra los envases de plástico que se destinan a un sólo uso.