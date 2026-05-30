Así queda el palmarés de la Champions League tras la victoria del PSG: todos los campeones de la historia

El palmarés de la Champions League suma este 30 de mayo una nueva Copa de Europa a las vitrinas del PSG. El equipo francés ya suma su segunda Liga de Campeones de manera consecutiva tras ganar en la final de Budapest al Arsenal en una tanda de penaltis dramática donde Gabriel y Eze fallaron los tiros del equipo inglés.

El Real Madrid es el rey de esta competición con 15 títulos y siendo el único equipo en la historia de la Liga de Campeones que ha conquistado tres trofeos de manera consecutiva entre el 2016 y el 2018 con un equipo legendario. El club blanco le saca ocho títulos al siguiente que tiene, que es el Milan con siete.

Quién ha ganado la Champions League 2026

La Champions League de la edición 2025/2026 la ha ganado el PSG tras vencer al Arsenal en la tanda de penaltis. Se adelantó el equipo inglés con un gol de Havertz nada más empezar y en la segunda mitad empató Dembélé. El título se decidió en una dramática tanda de penaltis con el fallo final de Gabriel.

Así queda el palmarés de la Champions League

Real Madrid – 15 títulos.

AC Milan – 7 títulos.

Bayern de Múnich – 6 títulos.

Liverpool – 6 títulos.

Barcelona – 5 títulos.

Ajax – 4 títulos.

Inter de Milán – 3 títulos.

Manchester United – 3 títulos.

PSG – 2 títulos

Juventus – 2 títulos.

Benfica – 2 títulos.

Chelsea – 2 títulos.

Nottingham Forest – 2 títulos.

Oporto – 2 títulos.

Manchester City – 1 título.

Celtic – 1 título.

Hamburgo – 1 título.

Steaua de Bucarest – 1 título.

Olympique de Marsella – 1 título.

Borussia Dortmund – 1 título.

Feyenoord – 1 título.

Aston Villa – 1 título.

PSV Eindhoven – 1 título.

Estrella Roja – 1 título.

Cuántas Champions League ha ganado el PSG

El PSG ha ganado dos Champions League en toda su historia tras conquistar este sábado su segunda Copa de Europa consecutiva tras ganarle al Arsenal en la final disputada en Budapest. Una victoria parisina que llegó en la tanda de penaltis dramática con un fallo final de Gabriel que lanzó su disparo a las nubes.