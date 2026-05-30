Los lugares de La Coruña desde donde podrás ver el eclipse solar del 12 de agosto como nunca antes

El eclipse solar del 12 de agosto se podrá ver de forma total, en algunos lugares de nuestro país, entre ellos en ciertos puntos de La Coruña. Es importante estar preparados para una serie de detalles que puede convertirse en la antesala de algo más. En una fecha muy especial, tocará empezar a ver llegar determinados cambios que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, tenemos que empezar a prepararnos para buscar la mejor ubicación posible.

Los cazadores de eclipses saben muy bien la manera en la que se produce un fenómeno natural que parece que llega desde un punto de vista totalmente diferente. En especial si tenemos en consideración ciertos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de acción. En un mes de agosto en el que tenemos el eclipse como principal protagonista de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estos lugares en los que podremos ver uno de los eclipses del siglo puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Si quieres ver el eclipse desde este punto del país no lo dudes, estos son los mejores lugares.

El eclipse solar del 12 de agosto como nunca antes

Hay pocos lugares de España en los que podremos ver este eclipse, sin duda alguna, tendremos que empezar a pensar en algunos elementos que pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones en estos días que nos estarán esperando.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que hacer planes para visualizar un lugar que puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que necesitamos. El 12 de agosto como nunca antes tocará ser una realidad.

Por lo que, tocará estar listos para un fenómeno que los expertos se han encargado de poner sobre la mesa. Son tiempos de aprovechar cada elemento que tenemos en estos días que tenemos por delante. En el norte del país empezará un eclipse que seguirá un recorrido muy claro.

La Coruña será una de las primeras provincias en las que vamos a ver un eclipse que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que empezamos a hacer planes para las vacaciones, este lugar recibirá a muchos visitantes.

Estos son los lugares de la Coruña donde ver el eclipse

Tal y como se explica desde la web de turismo Galicia: «El eclipse de 12 de agosto de 2026 se verá como total en una franja concreta. En Galicia, el fenómeno se produce al final de la tarde, con el Sol bajo en el horizonte. Como referencia, en el municipio de A Coruña el IGN indica que el eclipse finaliza alrededor de las 21:22 (hora oficial), antes de la puesta del sol. Importante: la visibilidad real puede variar si tienes montes, edificios u otros obstáculos hacia el oeste, por lo que es clave escoger un lugar con un horizonte despejado».

Siguiendo con la misma explicación nos dan algunos datos que deberemos tener en cuenta si estamos en Galicia y queremos ver el eclipse:

A Coruña. Provincia con presencia clara de totalidad. La capital (A Coruña) está en totalidad y también muchos municipios del área metropolitana y del norte/interior. En el sudoeste y en algunas zonas costeras el eclipse puede quedar en parcial.

Lugo. Es la provincia gallega con mayor presencia de la franja de totalidad. La mayor parte del territorio estará en totalidad (incluida la capital).

Ourense. Provincia “de contraste”: mayoritariamente parcial, con totalidad en algunos municipios. La totalidad se concentra sobre todo en el este/sureste (Valdeorras y zonas de montaña), mientras que en el entorno de Ourense ciudad y buena parte del resto predomina el eclipse parcial.

Pontevedra. Predomina el eclipse parcial, con totalidad solo en municipios concretos del interior. En la mayor parte de la provincia la magnitud es muy alta pero sin totalidad; los mejores puntos están en zonas interiores concretas.

Los expertos también lanzan una serie de advertencias que hay que tener en consideración para ver bien el eclipse, teniendo en cuenta determinados puntos importantes:

Horizonte oeste despejado: el eclipse ocurre cerca de la puesta de Sol, así que evita valles encajados o lugares con obstáculos.

Planifica accesos y aparcamiento: busca espacios amplios y seguros (miradores, áreas recreativas, playas con salida al oeste, etc.).

Llega con antelación: habrá mucha afluencia en zonas de totalidad.

Confirma tu municipio en el mapa oficial: la franja de totalidad es estrecha y cambia de lugar a lugar.

Es hora de planificar la llegada de un fenómeno que vamos a tarde en ver llegar. Merece la pena hacer una escapada para ver el eclipse en su totalidad.