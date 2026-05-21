Todo sobre la ‘La Casita’ de Bad Bunny: qué es, cómo funciona y quién puede acceder y cómo entrar en ella durante sus conciertos en España

Bad Bunny ya está en España para los dos conciertos que en apenas unas horas dará en Barcelona, antes de partir hacia Madrid. El cantante puertorriqueño parece que aterrizó en la ciudad condal ya hace unos días si tenemos en cuenta un vídeo que se hizo viral horas atrás en las que se le veía saliendo del hotel Mandarín en el Paseo de Gracia de Barcelona aunque su primera actuación en la capital catalana será mañana viernes (la segunda será el sábado), y uno de los momentos que más esperan los fans es cuando el cantante entre en la llamada ‘La Casita’, una estructura que imita las tradicionales casas de Puerto Rico y que él utiliza a modo de escenario secundario.

‘La Casita’ es sin duda la parte más especial del show de Bad Bunny y una de las que más ha gustado en los más de 25 conciertos que el cantante ha dado en Latinoamérica y en otras partes del mundo, de modo que no podía faltar ahora en España y tras confirmarse que sí que va a estar, muchos se preguntan cómo se puede estar cerca e incluso entrar dentro, ya que al margen de ser un espacio en el que el artista canta algunos de sus temas, también es una zona VIP así que muchos fans seguro que querán sentirse como Pedro Pascal que estuvo durante la Super Bowl, o como Mbappé, Lebron James o Penélope Cruz, que han sido otros famosos que ya han estado dentro de esta pequeña casa de color rosa, verde y amarillo.

Qué es ‘La Casita’ de Bad Bunny

‘La Casita’ de los conciertos de Bad Bunny es una estructura que como hemos adelantado, imita las pequeñas casas de Puerto Rico, a las que el artista hace homenaje. De hecho el DeBí TiRAR MáS FOTos World Tour, con el que presenta su último disco, celebra las raíces y el origen de Bad Bunny, pero también las costumbres y tradiciones de su país, por lo que esta pequeña casa es sin duda, un momento especial en cada concierto. Y la primera vez que la vamos a poder ver en España será mañana viernes cuando se celebre el primero de los dos conciertos que el cantante dará en Barcelona.

De hecho, gracias a las redes sociales y a la cuenta @cultura.sport no sólo se ha confirmado que ‘La Casita’ estará presente en el Estadio Lluís Companys sino que se han adelantado las primeras imágenes de su instalación tal y como vemos a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cultura Sports (@cultura.sports)

Quién puede entrar y cómo se accede

Una de las dudas que más se repiten entre los fans, especialmente entre aquellos que han pagado más dinero por sus entradas VIP, es si se puede acceder a ‘La Casita’ y la respuesta, lamentablemente, es que no, dado que no existe un pase específico para entrar físicamente en ella ni una compra adicional una vez dentro del recinto. Sin embargo lo que sí que hay es una zona que se ha denominado como la de «Los Vecinos», y que ha sido creada precisamente alrededor de ‘La Casita’ de modo que está ubicada estratégicamente para vivir de cerca esa parte del espectáculo, aunque no implican subir al escenario ni acceder al interior de la estructura. Esta entrada se podía adquirir como uno de los paquetes VIP cuando salieron a la venta y el precio era de algo más de 200 euros más gastos de gestión.

Cómo entrar en ‘La Casita de Bad Bunny’ en su concierto de Barcelona

Los conciertos de Bad Bunny en Barcelona se celebran los días 22 y 23 de mayo de 2026 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, primeras fechas españolas de la gira. Y como hemos explicado aquellos que quieran estar lo más cerca posible de ‘La Casita’, la única opción real es haber adquirido o bien entradas situadas en las áreas próximas al segundo escenario o los pases VIP de «Los Vecinos».

Cómo entrar en ‘La Casita de Bad Bunny’ en su concierto de Madrid

Tras pasar por Barcelona, Bad Bunny continuará su gira española en Madrid, donde ofrecerá varios conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano entre finales de mayo y mediados de junio de 2026. En concreto, las fechas de estos conciertos son el 30 y 31 de mayo y luego los días 2,3,6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

La dinámica será la misma que la que se va a llevar a cabo en Barcelona y de hecho, en toda la gira, así que ‘La Casita’ formará parte del escenario y no funcionará como un recinto independiente al que se pueda acceder libremente, de modo que una vez más, los asistentes que quieran disfrutar de esa parte del show desde una posición privilegiada necesitan contar con entradas situadas en las zonas cercanas o en los espacios específicos de «Los Vecinos».