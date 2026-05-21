La inesperada confesión de Rafa Nadal a COOL sobre el nombre de su mujer: «No se llama Xisca»

El Frontón Beti Jai de Madrid fue el escenario en el que, por primera vez en la historia, Rafa Nadal decidía abrir su corazón al público. La leyenda del tenis, con una puntualidad británica, hacía su entrada a las 21:00 h de la noche del pasado miércoles 20 de mayo en este edificio inaugurado en 1894. Un lugar que no fue elegido al azar, sino que esta localización se dio a conocer precisamente por la popularidad que alcanzó el juego de la pelota a finales del siglo XIX.

Como el campeón que es, Nadal se dio un auténtico baño de masas y de flashes apoyado por algunos de sus compañeros de profesión, amigos, famosos y, cómo no, por dos de los grandes talismanes de su vida y su gran suerte: su mujer, Mery Perelló, y su hijo mayor.

La esposa del tenista, que será protagonista en el documental de su vida más íntima, siguió su estilo de mantenerse en un segundo plano y cederle el foco a su marido, aunque desde COOL no perdimos la oportunidad de preguntarle a Nadal sobre su gran compañera de vida, de la que desmontó un mito cuando menos curioso.

Rafa Nadal desmonta un mito de su mujer

Pese a una larga trayectoria en tierra batida y numerosos éxitos a sus espaldas, todos los invitados de Rafa Nadal coincidían en que lo más valioso de la leyenda era su humildad, discreción y sencillez. Muchos de ellos, como Carolina Cerezuela —íntima amiga del tenista retirado—, incluso se han sorprendido de que abra su corazón y las puertas de su casa de esta manera, ya que siempre ha protegido y mucho su vida personal.

Precisamente por su generosidad, Rafa ha querido que su mujer sea protagonista de su documental. Una manera, por qué no, de darle su lugar tras toda una vida a su lado como pareja, amuleto y ahora como la madre de sus hijos.

En su paso por la alfombra roja de la premiere de Rafa, el deportista no dudó en bromear con la prensa y respondió en exclusiva a COOL un detalle cuando menos curioso de su mujer, a la que los medios siempre se han referido a ella como Xisca. «No se llama Xisca, se llama María Francisca; lo digo porque son muchos años que le llaman los medios Xisca y nunca nadie le ha llamado así en su vida», ha contestado a este medio entre risas.

Sobre el papel que ocupa su mujer en su vida, y también en su documental, el tenista no ha podido esconder su sonrisa al hablar sobre María Francisca. «Ha sido una gran compañera de vida, llevamos 21 años juntos y la realidad es que la he tenido siempre donde la he necesitado y, además, es la madre de mis hijos, que no hay nada más importante», ha respondido.

Y es que, más allá de los títulos, los récords y la leyenda que ha construido dentro y fuera de la pista, Rafa Nadal dejó claro en Madrid que su mayor victoria ha sido encontrar en María Francisca ese refugio silencioso que le ha acompañado durante más de dos décadas. Una historia de amor alejada del ruido mediático que, por primera vez, el tenista ha decidido compartir con el mundo sin filtros y con una sonrisa imposible de esconder.