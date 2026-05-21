El árbol que se puso de moda en el jardín porque, además de que sus flores no ensucian, resiste el sol intenso y no agrieta la acera

El árbol de Júpiter es una excelente opción si quieres plantar durante esta primavera en el jardín de tu casa. Su impactante floración y la buena adaptación a los climas extremadamente cálidos de España durante el mes de agosto le hacen ser una de las mejores opciones para llevar a tu casa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el árbol ideal para plantar durante estas fechas en el jardín de tu casa.

Esta semana de mayo por fin se puede decir que la primavera ha llegado a España. Después de unas semanas marcadas por las lluvias e incluso el descenso de las temperaturas, por fin ha salido el sol y los termómetros han comenzado a rondar los 30 ºC en muchos puntos de la península. Con el calor primaveral y los días largos después del cambio de hora, llega el momento perfecto para plantar en el jardín.

Después de las heladas clásicas del invierno que perjudican a las plantas, llega el mejor momento del año para poder plantar las clásicas frutas o verduras de la temporada y también plantar un árbol. Los más afortunados que cuenten con espacio para poder plantarlo tienen ante sí una opción excelente por su bonita floración, su excelente relación con las altas temperaturas y algo importante: no perjudican el pavimento de la casa con las raíces. Así que el mejor árbol para tu jardín es el llamado árbol de Júpiter.

El árbol perfecto para el jardín

El árbol de Júpiter, según dicen los expertos, puede ser la opción ideal para plantar durante estos días. Los especializados en la materia indican que los últimos días de invierno y los primeros días de primavera, en los que estamos, es el momento perfecto para plantarlo en el jardín. También conocido como crespón, tendrá una impactante floración en forma de pequeños pétalos encrespados de colores rosa, púrpura, lila, blanco o carmesí. Estas flores no mancharán el suelo de tu casa y las raíces de este árbol serán inofensivas para el pavimento de la casa. Algo muy importante.

Para que esta floración sea perfecta, hay que seguir una serie de consejos que van desde la localización del árbol en el jardín hasta la forma de cuidarlo. En primer lugar, habrá que ubicarlo en un lugar de pleno sol para que pueda florecer de la mejor forma posible, resistiendo incluso las altas temperaturas del verano. Además de en una zona en la que dé el sol durante buena parte del día, también se tendrá que ubicar en un suelo bien drenado para evitar encharcamientos.

Una vez elegido el sitio, habrá que hacer un hoyo del doble del tamaño de la maceta del árbol y la tierra tendrá que llevar una mezcla de abono orgánico con sustrato universal. Una cosa importante: antes de plantar, tendrás que mojar e hidratar bien con agua las raíces para que entren en la tierra con un alto grado de humedad. A la hora de plantar, el árbol tendrá que quedar a ras de suelo para que no se pudran las raíces y los huecos se tendrán que rellenar con la mezcla de tierra. Una vez plantado, el proceso de riego tendrá que ser de alrededor de cuatro veces a la semana en las épocas de mal calor, que habrá que combinar con una poda para darle forma y acabar con las hojas muertas.

Llevando a cabo un buen cuidado, podrás tener en tu jardín este árbol de Júpiter que dará un aspecto ideal a tu espacio de cara a este verano.