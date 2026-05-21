¿Cuándo y dónde es la Feria del Libro de Madrid 2026?

A finales de mayo Madrid volverá a vivir una de esas citas que ya forman parte del calendario cultural de la ciudad. El Parque de El Retiro volverá a contar durante unos días con una imagen muy reconocible para quienes suelen acercarse cada año, con largas filas de casetas, lectores buscando entre títulos y colas que se forman frente a algunos autores desde bastante antes de la hora de las firmas. La Feria del Libro de Madrid regresa en 2026 y volverá a reunir a miles de personas en uno de los eventos culturales con más seguimiento del país, pero ¿Cuáles son las fechas exactas?.

La edición de este año llega además con una cifra especial detrás. La Feria alcanza las 85 ediciones y lo hará con una propuesta centrada en el humor. El lema escogido, «Leer y reír: dos formas de resistir», marcará buena parte de las actividades previstas durante las próximas semanas. Según los datos facilitados por la organización, habrá 366 casetas distribuidas a lo largo del recinto y una programación que volverá a reunir a escritores, librerías y editoriales de distintos puntos de España. Desde que comenzó su recorrido en 1933, la Feria del Libro ha ido creciendo hasta convertirse en la principal cita del sector editorial español. Durante algo más de dos semanas, el Paseo de Coches cambia por completo su aspecto habitual y pasa a convertirse en un recorrido lleno de encuentros, firmas, espacios temáticos y actividades para distintos públicos. Todo ello dentro de un entorno especialmente protegido, motivo por el que la organización insiste cada año en reforzar medidas relacionadas con la sostenibilidad y el cuidado del parque.

Cuándo empieza la Feria del Libro en Madrid 2026

La edición de este año arrancará el viernes 29 de mayo. Desde esa jornada inaugural comenzará una programación que estará marcada por las presentaciones, los encuentros con escritores y las firmas repartidas por todo el recinto.

La primera jornada ya llegará con nombres conocidos y una agenda bastante intensa con la presencia de autores como Maitena, Rodrigo Cortés y Edu Galán. Los horarios previstos serán los habituales de cada año: de lunes a viernes abrirá por la mañana entre las 10:30 y las 14:00 horas y volverá a abrir por la tarde desde las 17:00 hasta las 21:00. Los fines de semana la franja matinal se amplía hasta las 15:00 horas.

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Cuándo termina la Feria del Libro en Madrid 2026

La despedida llegará el domingo 14 de junio, fecha en la que se pondrá punto final a algo más de dos semanas de actividad continuada. En total serán 17 días seguidos dedicados al libro y a la lectura en uno de los parques más visitados de Madrid.

Eso sí, este año la organización ya ha advertido que la edición estará condicionada por varios eventos que coinciden en las mismas fechas. La visita del Papa León XIV a Madrid y los conciertos de Bad Bunny previstos durante esos días podrían afectar a la movilidad, especialmente durante el segundo fin de semana. El 7 de junio aparece señalado como una de las jornadas que más complicaciones podría registrar en accesos y transporte.

Dónde se celebra la Feria del Libro en Madrid

La Feria volverá a instalarse en el Parque de El Retiro, concretamente en el Paseo de Coches, el espacio tradicional donde se levantan las casetas y pabellones del evento. El recorrido ocupa aproximadamente 1.200 metros y se ha convertido ya en una imagen inseparable de la cita madrileña. Este año el recinto volverá a distribuirse por bloques e incluirá espacios específicos para firmas, zonas temáticas, pabellones institucionales y áreas dedicadas a editoriales y asociaciones.

Además, el cartel oficial diseñado por Miguel Pang conecta directamente con ese entorno. La ilustración muestra un gran pino rodeado por lectores en posturas casi imposibles, una escena con un punto absurdo que busca transmitir humor y movimiento alrededor del acto de leer.

Plano de la Feria del Libro de Madrid: cómo llegar

El plano oficial mantiene la organización habitual por bloques a lo largo del Paseo de Coches y señala las zonas de firmas, pabellones y accesos principales. Para llegar, la organización vuelve a recomendar transporte público. Las estaciones de Metro más próximas son Retiro, Ibiza, Príncipe de Vergara y Estación del Arte. También hay numerosas líneas de autobús con parada en Menéndez Pelayo, O’Donnell o Puerta de Alcalá. En Cercanías, las estaciones de Atocha y Recoletos siguen siendo las opciones más cómodas para quienes llegan desde otros puntos de la región.

Ahora ya sabes todo sobre esta nueva edición de la Feria del Libro de Madrid 2026 en la que entre otros, destacan autores como Nieves Concostrina, Andrés Trapiello, Pilar Eyre o Bruno Puelles, además de muchas otras firmas repartidas por las distintas casetas del recinto. Si tienes pensado acercarte, quizá lo más complicado no sea llegar ni encontrar una caseta concreta y es que será salir de allí con un sólo libro bajo el brazo.