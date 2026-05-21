El ayusista Dancausa se reunió con Génova antes de optar a liderar las Nuevas Generaciones del PP: «Quería garantías de no injerencia»

El presidente de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad de Madrid, Ignacio Dancausa, ha dado un paso al frente para liderar la organización a nivel estatal. Antes de anunciarlo, «el martes, se reunió con la dirección nacional», porque «quería saber si habría injerencia de Génova», señalan fuentes de la organización muy cercanas al dirigente madrileño.

Dancausa «llevaba tiempo esperando la celebración del Congreso, pero no tenía intención de presentarse si la decisión final dependía de la dirección nacional».

En la organización madrileña saben que en la séptima planta de Génova 13 «no hace gracia que Madrid controle la formación juvenil», por eso, «quiso antes de dar el paso poner las cartas sobre la mesa y preguntar directamente» por los planes de Feijóo con la formación juvenil.

En aquella reunión, Dancausa trasladó sus dudas sobre el proceso electoral y sus inquietudes sobre posibles intromisiones: «Vistos los antecedentes, creíamos que se elegiría a dedo y a otra cosa», reconocen estas mismas voces conocedoras del encuentro.

«Le trasladaron que no se opondrían a ninguna candidatura, que no se meterían». Fuentes populares lo corroboran: «Dejaremos que se presente quien quiera», pero advierten: «Tendremos que ver quién da un paso al frente y con qué avales cuenta».

El líder de Madrid también comunicó a la dirección del PP de la Comunidad de Madrid su intención de pelear para suceder a Bea Fanjul. Según fuentes muy cercanas a Dancausa, el ahora candidato cuenta con «todo el apoyo» tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Alfonso Serrano, secretario general de los populares madrileños, y niegan que haya sido una imposición de Sol para «intentar amarradas» las juventudes populares.

Dancausa: sorpresa y oposición

Aunque Dancausa es el primero, «todo el mundo» en la organización sabe que por lo menos hay posibilidad de dos candidaturas más. Por un lado, el diputado murciano y líder de la federación en ese territorio, Antonio Landáburu, «el favorito de Génova», apuntan, aunque la dirección lo niega: «No es verdad y no vamos a hablar de esto», zanjan.

Por otro lado, aunque «con muchos menos apoyos, en principio», matizan, está la diputada autonómica valenciana, Candela Anglés. No obstante, algunos miembros de la organización adelantan que «sin el aval de la dirección nacional no va a mover un dedo, porque no tiene ningún apoyo», aseguran.

Sobre la decisión de Dancausa, muchos militantes reconocen su sorpresa: «Todos sabíamos que se quería presentar, pero lo descartábamos por Génova» y no se terminan de fiar del todo: «Dirán lo que quieran porque no quieren líos, pero al final acabarán apoyando a otro candidato», vaticinan los propios afiliados asociados a la federación madrileña.

Otras voces celebran la decisión y apuntan a que, «de funcionar como en el PSOE: un militante, un voto, Dancausa arrasaría», por eso admiten dudas sobre la viabilidad de su candidatura: «Esto va de quién reúne más compromisarios y dudo que los pueda conseguir», pronostica otro afiliado más lejos de la capital.

En Madrid, «vamos a tope con él». Celebran su valentía por ser el primero y ponen en valor su gestión al frente de la agrupación madrileña: «Ha revitalizado la organización». «Cuando llegó él, Nuevas Generaciones estaba muerta, para muchos éramos unos frikis y ahora la gente quiere apuntarse», recuerda otro miembro que ya peina algunas canas.

Sobre los apoyos, hay opiniones de todo tipo; entre su núcleo duro no revelan los territorios que ya le han respaldado en privado, pero sí adelantan que «son importantes». Solo esperan una campaña limpia, pero advierten: «Vamos a pelearlo».