Las palabras de Arturo Pérez-Reverte sobre Zapatero que resurgen dos años después por su imputación: «Sólo es sentido común»

La noticia de este martes sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, por los delitos de organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de influencias se ha convertido en el tema de la semana. El registro del despacho del ex líder socialista, sus supuestas conexiones con el régimen chavista de Venezuela y su vinculación con el caso Plus Ultra han hecho recordar una profética publicación del escritor Arturo Pérez-Reverte sobre Zapatero.

El autor de El capitán Alatriste escribió hace menos de dos años en sus redes sociales una publicación en la que señalaba directamente al ex presidente del Gobierno por sus vínculos con el chavismo venezolano. «Si todavía fuera el reportero que fui, dedicaría una temporada a investigar a fondo el papel que el omnipresente Rodríguez Zapatero hace y lleva haciendo desde hace mucho tiempo en Venezuela. Pero sólo soy uno que escribe novelas. Que de eso se ocupen otros», escribió Pérez-Reverte el 29 de julio de 2024 sobre Zapatero, como un vaticinio de lo que estaba por llegar.

Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) inició durante la mañana del martes una operación que culminaba meses de investigación y que sitúa al líder socialista como el primer ex presidente del Gobierno de España imputado por corrupción en la historia de la democracia.

La imputación de Zapatero ordenada por el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, tiene su origen en su conexión con el caso Plus Ultra. Sin embargo, el ex presidente enfrenta otros cargos que han aparecido a medida que ha avanzado la investigación de la UDEF. La investigación apunta al cobro de comisiones ilegales y al lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.