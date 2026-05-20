Dos acusaciones piden cotejar los correos con borradores con el informe de Patrimonio sobre las VPP

Dos acusaciones particulares personadas en el caso de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización Les Naus, en Alicante, Ciudadanos y PSOE, han solicitado a la juez que instruye las diligencias previas de la causa, la titular de la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, que se aporten los correos remitidos al vicesecretario por la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, con los borradores de los informes en que se mencionaban los cargos y familiares que habían resultado adjudicatarios de las VPP. El objeto de esa iniciativa es conocer si en los citados borradores se encuentran los nombres de esos cargos y responsables que no aparecían en el informe final.

Paloma Romero había declarado a la juez que no reconocían los informes que carecían de su firma, porque podían haber sido «atacados» por otras manos. Se trataba de borradores. Y que no recordaba por qué el informe final suyo y de otro técnico, Pablo Torregrosa, se omitió, finalmente, el nombre de los implicados en las adjudicaciones que sí se habían mencionado en los citados borradores.

El 15 de enero de este año 2025, la técnico de Patrimonio había sacado el listado de los adjudicatarios para completar el expediente de las VPP. Fue entonces cuando detectó que entre esos adjudicatarios se encontraban los nombres y cargos que estaban en relación con el Ayuntamiento.

Según han relatado los letrados antes citados, ella decidió comunicar este hecho a la concejal. Y aconsejó también a la edil que transmitiera esa misma información al alcalde. Finalmente, 15 días más tarde, quedó completado el informe definitivo con esa fecha.

Pero se da la circunstancia de que entre una y otra fecha hay dos informes previos, los borradores, que son los que la técnico no suscribe porque no llevan su firma. Lo que solicitan esas acusaciones es comprobar los correos dirigidos al vicesecretario para saber si en los borradores remitidos al vicesecretario por ella o por Torregrosa aparecen esos borradores que Paloma Romero dice no suscribir porque, al tratarse de documentos de word, sobre los que se puede reescribir y borrar, podían haber sido «atacados» por otras manos.

En el transcurso de su declaración, Paloma Romero ha dejado otros datos interesantes. En especial, uno, el de que se presentaron cinco empresas, pero que la promotora de Les Naus presentó su oferta al día siguiente a que esa oferta se publicara. Y que, entre los años 2022 y 2025, no había nadie nombrado por el Ayuntamiento para controlar técnicamente la obra, pese a que lo solicitaron muchas veces. Incluso, la propia concejal de Urbanismo lo hizo.

Finalmente, ha relatado a la juez que ella se enteró de quiénes eran los adjudicatarios de las viviendas porque recibió de Fraorgi el listado de las adjudicaciones. También ha señalado que ella no hubiera permitido la actuación del arquitecto municipal adjudicatario de una vivienda, Francisco Nieto, si hubiera sabido que el citado arquitecto se había adherido a la cooperativa de Les Nous.