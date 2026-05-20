Si tienes latas de atún vacías no las tires, son un tesoro para tu casa: así las puedes reutilizar

Son un tesoro para tu casa estas latas de atún vacías que no debes tirar. Estamos ante un elemento que puede convertirse en la antesala de un tipo de manualidad que puede cambiarlo todo por completo. Sin duda alguna, tocará empezaremos a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De una reutilización de los materiales que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de conseguir un plus de buenas sensaciones que pueden convertirse en un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es hora de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que llegan a toda velocidad y eso quiere decir que pueden sacarnos de más de un apuro. Sólo necesitamos algunas herramientas esenciales que pueden convertirse en algo que nuestra casa necesita y que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Un punto de inflexión que puede convertirse en la excusa perfecta para hacer realidad estos cambios que buscamos. En esencia tocará empezar a en una forma de aprovechar las latas de atún que pueden ser esenciales.

No tires las latas de atún vacías

Es hora de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve y puede que acaben siendo los que nos ayudarán a no tirar nada de nada. El planeta pide a gritos una serie de detalles que pueden servirle para no generar más residuos, pero tampoco producir más.

Somos millones de personas que estamos pendientes de una serie de elementos que van llegando a toda velocidad y que pueden convertirse en el mejor cambio de tendencia que buscamos. Un giro radical en la manera de usar algunos elementos que tenemos en casa y que pueden ser esenciales que tengamos en consideración.

Una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente tocará poner un poco de imaginación para conseguir elementos que quizás ya tenemos en casa. Podemos descubrir todo un mundo de buenas sensaciones que llega con unas latas de atún que pensábamos que ya podríamos tirar a la basura.

Estas latas que hemos usado para degustar un buen bocadillo o una ensaladilla de esas que en esta época del año son más recurrentes, pueden convertirse en algo más intenso.

Son un tesoro para tu casa que puedes reutilizar las latas de atún

Las latas de atún son una excelente opción si lo que queremos es conseguir una buena base para unas manualidades duraderas y de calidad. Lo único que necesitamos para poner en práctica estas ideas es pintura y algo de imaginación. Una forma de crear de la nada productos que pueden acabar siendo una pequeña joya.

Disfrutarás haciendo estas manualidades, pero también te dejarás llevar por unos cambios que pueden llegar en cualquier momento. La manera de aprovechar cada detalle que tienes en tu poder, puede ser esencial que lo tengas bajo tu poder.

Los expertos de AtunSplash nos dan una serie de consejos e ideas para reutilizar este tipo de latas que pueden convertirse en la mejor opción posible.

Portavelas decorativos

Las latas más pequeñas (como las de 140g de atún) son perfectas para crear portavelas que añadirán un toque acogedor a cualquier espacio. Solo necesitás:

Latas atún

Pintura acrílica o con alta cobertura (¡elegí tus colores favoritos!)

Pinceles

Un clavo y martillo (o taladro)

Velas pequeñas tipo vela de té

Pintá la lata del color que prefiráis y dejá secar. Luego, con ayuda de un clavo y martillo, perforá diseños en las paredes de la lata. Cuando introduzcás una vela encendida, ¡la luz se filtrará por los agujeros dándoles un toque especial!

Organizadores para escritorio

Las latas más grandes (como las de 230g) son útiles para mantener tu espacio ordenado. Crea un organizador siguiendo estos pasos:

Limpiá y secá varias latas

Decóralas con papel decorativo, tela o pintura

Pégalas entre sí formando una estructura

¡Listo! Ya tenés compartimentos para lápices, clips y otros materiales

Maceteros coloridos

Transformá tus latas atún y sardinas Splash en maceteros originales para pequeñas plantas o hierbas aromáticas:

Pintá las latas de atún o sardinas con colores vibrantes (podés combinar tamaños)

Añadí detalles como patrones o tu nombre

Hacé pequeños agujeros en la base para el drenaje

Llená con tierra y planta tus semillas o pequeñas plantas

Al crear manualidades sostenibles con tus latas, no solo estás decorando tu hogar, también estás contribuyendo significativamente al cuidado del planeta.

Centros de mesa temáticos

Creá centros de mesa creativos con latas decoradas:

Pintá las latas con colores que combinen

Añadí stickers o cualquier decoración de tu gusto

Colocá dentro flores artificiales, globos o banderines

Estos centros de mesa hechos con materiales reciclados les darán un toque personal.