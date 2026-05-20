El tratamiento intensivo de Mercadona para el pelo que está arrasando en ventas: 3 ampollas por menos de 4 euros

El pelo y más cuando llega el buen tiempo y nos acercamos al verano no siempre responde como queremos. Hay días en los que se ve apagado, seco o sin forma, y por mucho que cambies de champú, la sensación es que necesita algo más. Algo rápido, sencillo y que no obligue a gastar demasiado. Y justo ahí es donde entran ese tipo de productos que empiezan a viralizarse casi sin darte cuenta tal y como es el caso del tratamiento capilar de Mercadona que ahora os presentamos.

Se trata de una novedad que por menos de 4 euros, promete ser la salvación, o casi, para muchas personas este verano, ya que con sólo tres ampollas es capaz de revitalizar el cabello de modo que lo puedas tener a punto justo para las vacaciones o de hecho, en sólo tres semanas. Un tratamiento capilar que Mercadona ofrece en forma de ampollas capilares concentradas Deliplus, que promete mejorar el aspecto del cabello con una combinación de ingredientes bastante conocidos. Y lo más llamativo es que todo el pack cuesta como decimos, muy poco, en concreto 3,90 euros.

El tratamiento de Mercadona que está arrasando

Las ampollas capilares concentradas de Deliplus vienen en una caja con tres unidades (60 ml en total) y están pensadas para usarse durante tres semanas. Es decir, una ampolla por semana, sin complicaciones ni rutinas largas.

El formato ya dice bastante del tipo de producto que es. No busca ser algo que uses a diario, sino más bien un tratamiento puntual, de esos que aplicas cuando notas el pelo más castigado de lo normal. Y eso, al final, encaja bastante con lo que mucha gente necesita. Además, el precio juega un papel importante. Por 3,90 euros, es fácil que cualquiera se anime a probarlo, incluso sin tener demasiadas expectativas. Y precisamente por eso está funcionando tan bien ya que es accesible y no da la sensación de «arriesgar».

Qué lleva exactamente: los ingredientes que marcan la diferencia

Más allá del precio, lo interesante está en la fórmula. Estas ampollas combinan tres activos que se ven cada vez más en productos capilares, pero que aquí aparecen juntos los péptidos, por ejemplo, están enfocados en la reparación. Ayudan a reforzar la fibra capilar, algo clave cuando el pelo está dañado por tintes, calor o simplemente por el paso del tiempo. Luego está el ácido hialurónico, que no sólo sirve para la piel. En el cabello aporta hidratación y hace que se note más suave, menos áspero al tacto. Ese efecto de “pelo más suelto” muchas veces viene de aquí. Y el tercer ingrediente es el ácido glicólico, que suele asociarse al brillo. Ayuda a mejorar el acabado del cabello y a que se vea más uniforme, menos apagado. No es una fórmula revolucionaria, pero sí está bien pensada, sobre todo teniendo en cuenta el precio del producto.

Cómo se usa este tratamiento de 3 semanas (sin complicarse)

El tratamiento de Mercadona está dividido en tres fases, una por semana, y cada una tiene su función:

Primero va la ampolla de reparación (con péptidos), que actúa como base para recuperar el cabello.

que actúa como base para recuperar el cabello. Después llega la de hidratación (con ácido hialurónico), que es la que suele notarse más al tacto.

que es la que suele notarse más al tacto. Y por último, la de brillo (con ácido glicólico), que busca mejorar el acabado final.

Se aplica sobre el pelo limpio y húmedo, normalmente de medios a puntas, y se deja actuar unos minutos antes de aclarar.

Qué resultados se pueden notar realmente

Este tratamiento de ampollas de Mercadona, no es algo profesional ni va a transformar el pelo en tres semanas si está muy dañado. Pero sí puede mejorar bastante el aspecto general. Lo que más suele notarse es el tacto, que el cabello queda más suave, menos encrespado y algo más brillante. En algunos casos también se ve más manejable, que ya es bastante.

Funciona mejor como rescate puntual que como solución a largo plazo. Es decir, para momentos en los que el pelo necesita un extra, no como único cuidado habitual.

Por qué está teniendo tanto éxito

Al final, todo se resume en tres cosas bastante claras:

Precio muy bajo , lo que invita a probarlo sin pensarlo demasiado

Ingredientes conocidos, que generan cierta confianza

, lo que invita a probarlo sin pensarlo demasiado Ingredientes conocidos, que generan cierta confianza Uso fácil, sin rutinas complicadas

Esa combinación es la que hace que productos así se conviertan en virales. No prometen milagros, pero cumplen lo justo como para que la gente los recomiende. Y eso, en el mundo de la cosmética, suele ser suficiente para que algo se agote.

Una opción low cost para cuidar el pelo sin gastar de más

Mercadona lleva tiempo apostando por este tipo de productos, y estas ampollas encajan bastante bien en esa línea. No compiten directamente con tratamientos de salón, pero sí ofrecen una alternativa asequible para el día a día, así que si buscas algo económico para mejorar el aspecto del cabello sin complicarte, probablemente merezca la pena probarlas justo antes de que llegue el verano.