¿Cuándo estarán disponible los descuentos del Verano Joven 2026? Esta es la fecha oficial en la que podrás solicitarlo

Pensar en el verano para muchos jóvenes ya no significa sólo elegir un destino y alojamiento o cuadrar fechas, sino que ya hace algún tiempo que muchos preguntan cuando llega mayo, en qué momento se darán a conocer las fechas para el programa Verano Joven, la iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes que si bien se ha convertido en una ayuda muy esperada por quienes quieren viajar durante las vacaciones sin gastar una fortuna en trenes o autobuses parece que por el momento este año se retrasa o de momento no se sabe exactamente cuándo va a lanzarse para su edición 2026.

En apenas dos ediciones, el programa ha cambiado la forma en la que miles de personas organizan sus escapadas. Muchos esperan su lanzamiento antes incluso de comprar billetes porque las rebajas pueden marcar una diferencia importante en el presupuesto final. Algunos viajes que antes resultaban demasiado caros pasan a costar la mitad o incluso menos gracias a estos descuentos. Así y con el verano cada vez más cerca, repasamos todo sobre este programa y vemos cuándo se activará oficialmente el Verano Joven 2026 y cuándo podrán solicitarse los descuentos.

¿Cuándo estarán disponible los descuentos del Verano Joven 2026?

Por ahora el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible todavía no ha publicado una fecha oficial, es decir, que a día de hoy no existe un anuncio confirmado ni un calendario definitivo, aunque sí hay una pista bastante clara mirando lo que ocurrió en campañas anteriores ya que el programa suele anunciarse pocas semanas antes de que empiece el periodo de viajes y los plazos acostumbran a ir bastante ajustados. De hecho, el año pasado la confirmación oficial llegó más tarde de lo que muchos esperaban.

En 2025 la campaña se anunció el 7 de junio, cuando muchas personas ya estaban organizando escapadas y algunos incluso habían comprado trayectos para los primeros días del verano. Aquello generó bastantes dudas porque quienes adquirieron los billetes antes de tener el código de acceso no pudieron beneficiarse después del descuento. Así que si el Gobierno repite un calendario parecido, la previsión más razonable sitúa la aprobación del programa entre finales de mayo y los primeros días de junio.

Ahora mismo las fechas que más se manejan son estas:

Una aprobación durante la última semana de mayo, que podría ser alrededor del día 26, con apertura del registro a comienzos de junio.

Una aprobación durante los primeros Consejos de Ministros de junio, probablemente los días 2 o 9.

De momento son escenarios probables y no una confirmación definitiva. Habrá que esperar a la publicación oficial para conocer el día exacto.

El error que muchos cometieron el año pasado

Cada verano ocurre algo parecido. Cuando aparecen ofertas para viajar, mucha gente se adelanta y compra billetes pensando que después podrá añadir el descuento cuando el programa se active. Pero el Verano Joven no funciona así. Las ayudas se aplican mediante un sistema de registro previo y un código individual. Si una persona compra un trayecto antes de tener ese código activo, posteriormente no puede reclamar la bonificación.

Eso significa que comprar ahora un viaje para julio o agosto puede salir caro si después llega la campaña y el billete ya está emitido. La rebaja no se añade más adelante ni se devuelve el importe pagado. Por eso muchos expertos recomiendan actuar con cierta calma. Una alternativa bastante habitual consiste en reservar alojamiento con cancelación gratuita y esperar unos días antes de cerrar definitivamente el transporte.

Cómo funciona el sistema para solicitarlo

El proceso utilizado hasta ahora ha sido bastante sencillo y todo indica que este año seguirá una línea parecida. El primer paso consiste en registrarse en la plataforma habilitada por el Ministerio. Para hacerlo normalmente es necesario identificarse mediante Cl@ve o introducir los datos del DNI o NIE.

Después, el sistema verifica automáticamente si el usuario cumple los requisitos establecidos y genera un código personal asociado a esa persona. Ese código es la parte más importante del proceso. Una vez obtenido, debe introducirse al comprar los billetes directamente en las páginas web de las empresas participantes.

El sistema se aplica en operadores ferroviarios y compañías de autobús adheridas al programa. Es un código único y personal, por lo que no puede compartirse con otros viajeros.

A la espera de que el Ministerio confirme todos los requisitos, las previsiones apuntan a que podrían beneficiarse jóvenes nacidos entre 1996 y 2008 con residencia legal en España. En los últimos años también se ha hablado bastante sobre la posibilidad de ampliar el límite de edad, una petición que muchos usuarios llevan tiempo haciendo, aunque de momento no existe ningún anuncio al respecto.

Qué descuentos se esperan este verano

Aunque todavía falta la confirmación definitiva, todo apunta a que las ayudas mantendrán una estructura muy similar a la vista en anteriores campañas.

Los descuentos previstos serían los siguientes:

Rebaja del 90 % en trenes de Media Distancia convencional.

convencional. Descuento del 90 % en autobuses estatales que conectan diferentes comunidades.

que conectan diferentes comunidades. Reducción del 50 % en servicios Avant.

Descuento del 50 % en trenes de alta velocidad y operadores privados, con un límite habitual de 30 euros por billete.

y operadores privados, con un límite habitual de 30 euros por billete. Rebaja del 50 % en el pase Interrail Global Flexible comercializado mediante Renfe.

El programa consiguió mover el pasado año millones de desplazamientos y permitió que más de un millón y medio de jóvenes viajaran por distintos puntos del país. Madrid, Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana estuvieron entre los destinos más elegidos y todo apunta a que este verano volverá a repetirse una situación parecida.