Ábalos desde la cárcel sobre la imputación de Zapatero: «Vaya doble vara de medir»

«Vaya doble vara de medir», con estas palabras José Luis Ábalos ha reaccionado desde la cárcel de Soto del Real a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.

Ábalos ha conocido la imputación del que fuera el presidente de España en la prisión. Se ha enterado a primera hora de la mañana gracias a las televisiones presentes en el centro penitenciario y ha comentado la actualidad con su hijo Víctor Ábalos, con el que ha podido hablar por teléfono tanto por la mañana como por la tarde.

El ex ministro ha trasladado su malestar por el comportamiento de los miembros del partido tras conocer la imputación de Zapatero. «A mí me dejaron solo y a él le protegen», ha dicho. Ocurrió lo mismo con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que ha llegado hasta a ir a actos del partido estando imputada.

«Mucha de la gente que hay ahí ahora, después de Sánchez, no tiene vida política, se tiene que ir a buscarse la vida y Zapatero es un golpe muy duro para el PSOE», ha asegurado.

José Luis Ábalos también sigue pensando desde prisión que su causa es por motivos políticos. Considera que él era la presa número tres y Zapatero el número dos para escalar hasta el presidente Pedro Sánchez que, para ellos, es el número uno.

«La que me comí»

José Luis Ábalos también ha recordado en su comunicación desde prisión que le impusieron el rescate de Plus Ultra. «La que me comí», le ha trasladado a su hijo nada más descolgar el teléfono.

Ábalos ya trasladó a este periódico las presiones que había sufrido para ayudar a esta aerolínea. Detrás, estaba Zapatero con sus intereses, tal y como ha revelado la investigación judicial que le ha llevado a la imputación.

La Policía registra un despacho del PSOE

El ex ministro también ha desvelado que el despacho de Zapatero en el que han entrado los agentes de la Policía Nacional a registrar es uno que le cedió el partido.

Le ha explicado a su hijo que cuando llegó Pedro Sánchez al poder, el PSOE tenía unas deudas brutales y que se vendieron distintos inmuebles que tenían los socialistas a disposición de sus trabajadores o agrupaciones locales.

Entre estas propiedades había una serie de apartamentos por el centro de Madrid bien ubicados, que son utilizados por gente del partido, como la oficina en Ferraz que utiliza Zapatero. «Esa oficina tiene que estar en la lista de patrimonio del partido, se cedía al ex presidente, autoridades o cargos históricos del partido», ha trasladado Ábalos desde prisión.