El City pincha en Bournemouth y el Arsenal se proclama campeón de la Premier League 22 años después

El Manchester City de Pep Guardiola ha pinchado este martes en casa del Bournemouth de Iraola y ha provocado que el Arsenal se proclame campeón de la Premier League 22 años después. Histórica temporada para los de Arteta, que todavía pueden ganar la Champions League, cuya final disputarán contra el PSG el próximo 30 de mayo.

El equipo citizen estaba obligado a ganar en Bournemouth para aplazar el alirón del Arsenal a la última jornada. Pero no lo logró. El City de Guardiola, con su mejor once sobre el campo, a pesar de ganar la FA CUP el pasado sábado, empató contra los de Iraola. Un gol de Kroupi fue suficiente para tumbar al actual campeón en la primera parte. El equipo del sur de Inglaterra se jugaba una plaza europea. Empató Haaland en el 95, pero ya era demasiado tarde.

Un Arsenal histórico que vuelve a ser campeón

El Arsenal no ganaba una Premier League desde la temporada 03/04. Han pasado ya 22 años, por lo que este nuevo título para el equipo gunner es sin duda histórico. Aquel Arsenal era el de los invencibles y levantaron el título con 26 victorias y 12 empates. Entrenado por Wenger y con futbolistas legendarios en su plantilla como Henry, Reyes, Vieira, Gilberto Silva, Cesc Fábregas o Ljungberg.

Ahora, con Arteta como gran artífice de este equipo campeón, jugadores como David Raya, Odegaard, Saka, Rice, Merino, Zubimendi, Gabriel o Havertz pasarán a la historia del club londinense con este título de Premier. Puede ser mayor la hazaña si ganan la Champions ante el PSG.

Numerosos hinchas del Arsenal se reunieron en varios bares de Londres para seguir por televisión el partido entre el Bournemouth y el Manchester City. Gritaron con alegría el gol de Kroupi en el minuto 39 del primer tiempo y estallaron de júbilo con el pitido final. Un partido que pudo significar el penúltimo encuentro de Guardiola como entrenador del City.

A falta de una jornada para el final de la Premier League, el Arsenal le saca cuatro puntos al Manchester City, por lo que ya es campeón. Y lo es 22 años después. Los de Arteta han sido el equipo más regular de todo el campeonato, desperdiciaron una buena ventaja de puntos hasta ver cómo el City les empataba en el liderato, pero finalmente se han impuesto con superioridad en la tabla. El norte de Londres vuelve a celebrar una Premier.