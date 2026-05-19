Histórica sanción en Inglaterra: expulsan al Southampton del playoff de ascenso a la Premier por espionaje

La EFL, Liga de fútbol inglés, ha comunicado este martes que el Southampton queda expulsado de los playoffs de ascenso a la Premier League tras confesar que espiaron y grabaron el entrenamiento de su rival en la ronda de semifinales. La sanción también incluye la retirada de cuatro puntos para la temporada que viene y será el Middlesbrough el equipo que juegue la final contra el Hull City. Es una sanción sin precedentes en el fútbol británico.

El Southampton terminó cuarto clasificado en la temporada regular en Championship (la segunda división del fútbol inglés). Jugó la semifinal del playoff de ascenso a la Premier League contra el Middlesbrough. En la ida quedaron empate a cero, y en la vuelta ganó el Southampton con un gol de Shea Charles en la prórroga.

Por lo tanto, el Southampton tendría que jugar la final del playoff contra el Hull City. Pero no será así tras esta sanción histórica. Este club inglés admitió que había espiado los entrenamientos de su rival durante la semifinal y ha sido sancionado duramente por la EFL. Queda excluido de la final tras conseguir el pase en el terreno de juego. La final por el ascenso a Premier League la jugará el Middlesbrough contra el Hull City el próximo 23 de mayo.

Comunicado de la EFL

«Una Comisión Disciplinaria Independiente ha expulsado hoy al Southampton de los Play-Offs de la Sky Bet Championship después de que el club admitiera múltiples infracciones de los reglamentos de la EFL relacionadas con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros clubes», comienza señalando la EFL en su comunicado de este martes.

«Además, el club ha recibido una deducción de cuatro puntos que se aplicará a la tabla de la Championship 2026/27. El efecto de la orden de hoy es que el Middlesbrough es reintegrado a los Play-Offs de 2026 y procederá a la final de los Play-Offs contra el Hull City. La final sigue programada para el sábado 23 de mayo, con la hora de inicio por confirmar», concluyó el comunicado que excluye al Southampton de la final por el ascenso a la Premier League.