Bombazo: Guardiola abandonará el Manchester City a final de temporada

Pep Guardiola dirigirá este fin de semana su último partido al frente del Manchester City. El técnico catalán dejará el club inglés tras nueve temporadas en las que ha registrado múltiples éxitos en el fútbol de las islas y que coronó con la consecución de la primera Champions del club en 2023. Además forjó una enorme rivalidad con el Real Madrid en la máxima competición europea a lo largo de los años.

El entrenador de Santpedor abandonará el cargo tras una temporada muy discreta del equipo. El Manchester City solamente se ha consolado con un título de FA Cup cuando las expectativas estaban mucho más elevadas. Quedó apeado de la Champions en octavos de final por el Real Madrid y en la Premier está a punto de ceder por segundo año consecutivo, esta vez ante el Arsenal.

Guardiola ha ganado un total de 20 trofeos con un Manchester City que se ha gastado casi 2.000 millones de euros en satisfacer sus necesidades durante este periodo. El entrenador, tras militar en el Barcelona y el Bayern de Múnich, es posible que se tome un tiempo de reflexión para ver qué hará con su carrera profesional a sus 55 años.

Según informa Daily Mail, Guardiola recibirá una gran despedida el domingo en el partido que tiene el Manchester City ante el Aston Villa. Pese a tener un año más de contrato, el técnico dejará su actual cargo aunque no está descartado que adquiera otro papel en la estructura del club alejándose del día a día y el desgaste que supone.

Enzo Maresca, ex entrenador del Chelsea, y el actual técnico del Bayern, Vincent Kompany, son los principales candidatos a suceder a Guardiola al frente de los citizens. Pep dejará atrás una época en la que tuvo carta blanca para fichar, pero en la que nunca consiguió brillar en Europa pese a sus éxitos en la Premier.