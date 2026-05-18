Trump endurece su ofensiva contra la dictadura cubana y sanciona a dirigentes clave del gobierno de Díaz-Canel

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha sancionado este lunes a nueve altos cargos y generales de la dictadura comunista de Cuba y ha endurecido el cerco sobre el régimen de La Habana.

La administración de Donald Trump ha impuesto este lunes nuevas sanciones contra nueve altos funcionarios y generales de Cuba, además de incluir a la agencia de inteligencia del país, en el marco de una orden ejecutiva que considera a la isla una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Las medidas han sido ejecutadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y amplían la presión sobre el Gobierno de Cuba, con la incorporación de dirigentes políticos, mandos militares y organismos clave del aparato de seguridad del Estado.

Altos cargos del régimen en la lista negra

Entre los sancionados figuran el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, así como el dirigente del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda.

También han sido incluidos tres ministros del Gobierno cubano: Mayra Arevich (Comunicaciones), Vicente de la O Levy (Energía) y Rosabel Gamón Verde (Justicia), junto a altos mandos militares y responsables de seguridad.

Golpe a inteligencia, Policía y Fuerzas Armadas

La lista de sanciones incorpora también a la Dirección General de Inteligencia (DGI), considerada el principal servicio secreto del país, así como al Ministerio del Interior, organismo que supervisa la Policía, la seguridad del Estado y la gestión migratoria.

Además, han sido sancionados altos cargos de contrainteligencia militar y varios generales del Ejército cubano, incluidos mandos regionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Bloqueo de activos y restricciones financieras

Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de relaciones comerciales con ciudadanos y empresas de Estados Unidos, dentro de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

El Departamento del Tesoro enmarca estas medidas en la lucha contra violaciones de derechos humanos y corrupción, bajo instrumentos como la Ley Global Magnitsky, utilizada previamente contra funcionarios cubanos tras la represión de protestas en 2021.

Escalada de presión sobre La Habana

El nuevo paquete refuerza la estrategia de endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba, incorporando por primera vez en este nivel a figuras de alto rango del Partido Comunista y del Gobierno.

También se amplían sanciones previas contra entidades como la Policía cubana y el conglomerado militar GAESA, uno de los principales actores económicos del país.

Un nuevo pulso entre Washington y La Habana

Con esta decisión, la administración estadounidense intensifica la presión sobre el régimen cubano en un contexto de relaciones bilaterales tensas, marcado por sanciones recurrentes y acusaciones de represión interna por parte de organizaciones internacionales.