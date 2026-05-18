De la Fuente dará la convocatoria del Mundial el lunes 25 de mayo

Luis de la Fuente ya tiene fecha para anunciar la lista más importante de su carrera hasta la fecha. El próximo lunes 25 de mayo, a partir de las 12:30 horas, el seleccionador español ofrecerá la convocatoria definitiva de 26 futbolistas con la que la España afrontará el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio se realizará en el Espacio Movistar del emblemático Edificio Telefónica de Madrid, situado en plena Gran Vía. Allí, además de comunicar la lista definitiva, De la Fuente comparecerá ante los medios de comunicación para explicar las principales decisiones de una convocatoria que genera muchísima expectación.

Porque hay varios nombres importantes pendientes. Especialmente por el estado físico de algunos futbolistas que llegan muy justos al Mundial después de arrastrar problemas físicos durante las últimas semanas. El seleccionador ya dejó claro hace unos días que la Federación vive «muy tensionada» con las lesiones y que cruzan los dedos para recuperar a todos los jugadores importantes a tiempo.

Además de los 26 convocados oficiales, De la Fuente también anunciará los llamados futbolistas de apoyo. Jugadores que trabajarán junto a la Selección durante los primeros días de concentración y que estarán con el grupo hasta el amistoso frente a Irak, que se disputará el próximo 4 de junio en el estadio de Riazor, en A Coruña. Posteriormente, España jugará un segundo amistoso frente a Perú el 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, ya en territorio mexicano.

El debut oficial de España en el Mundial llegará el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta. La concentración arrancará oficialmente el 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los internacionales están citados a partir de las 17:00 horas. Ahí comenzará definitivamente la cuenta atrás para un Mundial donde España llega convencida de que puede pelear por todo.