Sorpresón en Alemania: ¡Neuer puede volver a la selección para el Mundial!

Alemania quiere la vuelta de Manuel Neuer. Después de que el portero del Bayern se retirase después de la Eurocopa en 2024, tras quince años de trayectoria, la selección germana ha pedido personalmente al futbolista volver para jugar el Mundial 2026. Un rumor que ha ido creciendo estos días a raíz de las últimas conversaciones y que cobra fuerza a raíz de su presencia en la prelista de 55 que se envió a la FIFA.

Ya han pasado casi dos años, pero el tiempo parece detenido para Neuer. A sus 40 años sigue siendo titular indiscutible en el Bayern. En Alemania saben que no hay otro mejor y por eso quieren que juegue su sexto Mundial. Ter Stegen sigue recuperándose de su lesión el pasado invierno, pero no hay expectativas de que llegue con rodaje suficiente para llegar a la Copa del Mundo en condiciones.

El otro portero en discordia es Baumann, el que hasta ahora ha contado con la confianza absoluta de Nagelsmann bajo palos. Pero Neuer siempre será Neuer. Según informa Sky Sports Alemania, el seleccionador se habría reunido con el guardameta del Bayern para convencerle de su vuelta. Considera que su regreso daría más estabilidad al grupo después de unos años muy complicados para Alemania. El Bayern sigue siendo capitán indiscutible. Ganó la Bundesliga sin apenas despeinarse y se quedó a las puertas de la final de la Champions tras perder con el PSG.

Por el momento, la decisión de Neuer no está clara. Se espera que muy pronto transmita a Alemania algo definitivo, y de esta forma tenga uno de los pocos veteranos, al igual que otras leyendas como Messi o Cristiano. La retirada de Neuer no parece que sea a corto plazo, es más, no se descarta que vuelva a la élite en busca de su segundo Mundial después de conquistarlo en 2014.