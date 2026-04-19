El Bayern de Múnich gana su 35ª liga alemana, la decimotercera en 14 años

El Bayern de Múnich sigue reinando en Alemania. Y con puño de hierro. El conjunto entrenado por Vincent Kompany ha conquistado la Bundesliga 2025/26… ¡a falta de cuatro jornadas! Tras ganar este domingo al Stuttgart (4-2), el conjunto bávaro ha cerrado ya su 35ª título de la liga alemana, 34 bajo el formato y denominación actual de Bundesliga, que se une al conquistado en 1932.

No hay rival para el Bayern de Múnich en Alemania, a excepción del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en 2024. De las últimas 14 ligas, el Bayern de Múnich ha ganado 13. Un dominio espectacular con el que aumenta su poderío en Alemania. Ahora conquista el título con Harry Kane como estrella y con Kompany de entrenador.

En una temporada prácticamente perfecta, el Bayern de Múnich tan sólo ha perdido un partido en la Bundesliga -ante el Augsburgo- y ha cedido cuatro empates. El resto han sido victorias en una liga alemana muy desequilibrada, ya que, por mucho que el Bayern sea un rodillo, nadie se acerca a toserle siquiera.

Tras eliminar al Real Madrid en cuartos de Champions, el Bayern de Múnich ha cerrado la Bundesliga al derrotar al Stuttgart por 4-2 en el Allianz Arena. Tras 30 jornadas, saca 15 puntos al Borussia Dortmund, su principal rival (por decir algo). Quedan todavía cuatro jornadas por disputar, 12 puntos en juego, pero el Bayern cierra ya la Bundesliga. Se cumple el mismo patrón que todos los últimos años, excepto el mencionado 2024.

La cara de este Bayern de Múnich es la de un inglés, Harry Kane, que al fin gana títulos y lo hace con él como gran figura. Ha marcado 32 goles en esta Bundesliga -lo que le dará, prácticamente sin oposición, su segunda Bota de Oro- de los ¡109 goles! que lleva el club bávaro en esta Bundesliga. Cifras de infarto.

Con la Bundesliga ya en el bolsillo, el Bayern de Múnich se podrá centrar en las otras dos competiciones que le quedan para poder ganar el triplete. Este miércoles disputa ante el Bayer Leverkusen, a domicilio, la semifinal de la Copa de Alemania, que es partido único. Después llegará la eliminatoria ante el PSG de semifinales de Champions.