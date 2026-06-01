La cadena mallorquina Iberostar abandona 12 hoteles vinculados al ejército cubano en el punto de mira de EEUU

Iberostar Cuba Hotels & Resorts ha puesto fin a su relación comercial con Gaviota, la principal cadena hotelera de Cuba y perteneciente al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), una corporación controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La decisión se produce en un contexto marcado por el endurecimiento de las restricciones impuestas por Estados Unidos a las entidades vinculadas al estamento militar cubano.

La medida, que entró en vigor este 1 de junio de 2026, supone la salida de Iberostar de la gestión y comercialización de doce hoteles en Cuba que hasta ahora operaban bajo su marca en diferentes destinos turísticos de la isla. El anuncio fue comunicado a través del touroperador argentino Sudameria y responde a un proceso de adecuación a las nuevas exigencias regulatorias internacionales.

Los hoteles afectados por esta desvinculación son el Iberostar Grand Packard, Iberostar Selection Ensenachos, Iberostar Coral Ensenachos, Iberostar Selection Holguín, Iberostar Coral Holguín, Iberostar Selection Esmeralda, Iberostar Coral Esmeralda, Iberostar Selection La Habana, Iberostar Origin Bella Vista Varadero, Iberostar Origin Laguna Azul, Iberostar Origin Playa Pilar e Iberostar Origin Playa Alameda.

A partir de esta fecha, ninguno de estos complejos será administrado, promocionado ni comercializado bajo la enseña de Iberostar. Asimismo, todas las referencias a la cadena hotelera vinculadas a estos establecimientos quedarán eliminadas de los canales de venta y comunicación de la empresa.

Pese a esta importante reestructuración de su actividad en la isla, Iberostar continuará operando en Cuba a través de otros establecimientos cuyos socios estatales pertenecen a grupos turísticos distintos de Gaviota y que no están vinculados a las Fuerzas Armadas. Entre ellos destacan Cubanacán y Gran Caribe, dos de los principales operadores turísticos del país.

En un comunicado oficial, la cadena explicó que esta decisión forma parte de una estrategia orientada a garantizar el cumplimiento de la normativa internacional, así como a preservar los estándares de gestión, transparencia y calidad que caracterizan a la compañía. La empresa subrayó además que busca asegurar la continuidad de sus operaciones dentro de un entorno regulatorio cada vez más exigente para las empresas extranjeras con presencia en Cuba.

El movimiento de Iberostar se produce pocos días antes de que expirara el plazo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. El organismo estadounidense había fijado el 5 de junio de 2026 como fecha límite para que las compañías extranjeras pusieran fin a cualquier relación comercial con Gaesa. De no hacerlo, podrían enfrentarse a sanciones económicas y restricciones por parte de la Administración estadounidense.

La salida de Iberostar representa uno de los movimientos más relevantes para el sector turístico cubano en los últimos años y podría marcar el camino para otras empresas internacionales que mantienen acuerdos con entidades bajo control militar en la isla. Analistas del sector consideran que esta decisión refleja el creciente impacto de las sanciones de Estados Unidos a Cuba y de las tensiones geopolíticas sobre una industria que sigue siendo uno de los principales motores de la economía cubana.

La decisión de Iberostar ha generado una notable sorpresa y expectación en el sector turístico balear, donde la compañía es uno de los principales referentes empresariales. Fuentes consultadas del ámbito turístico reconocen que el movimiento ha sido recibido con cautela debido a sus posibles implicaciones para otras empresas con intereses en Cuba. Por el momento, la mayoría de los actores del sector prefieren no realizar valoraciones públicas y esperar unos días antes de pronunciarse, a la espera de conocer con mayor detalle el alcance de la medida y sus posibles consecuencias en el mercado turístico internacional.