La mitad de los votantes de Riquelme creen que Florentino ganará las elecciones en el Real Madrid

Mientras Florentino Pérez y Enrique Riquelme, candidatos a las elecciones del Real Madrid, encaran la recta final de la campaña, Data 10 ha elaborado una encuesta para OKDIARIO en la que se refleja que hay un claro ganado, el actual presidente, y en la que se puede destacar un dato tan llamativo como revelador sobre el estado de la carrera electoral: ni siquiera todos los partidarios de Enrique Riquelme creen que su candidato vaya a imponerse a Florentino Pérez en las urnas.

El sondeo sitúa al actual presidente como clarísimo favorito para revalidar el cargo. Un 77,3% de los socios consultados asegura que votaría a Florentino Pérez, frente al 22,7% que se decanta por la candidatura de Riquelme. Sin embargo, más allá de la intención de voto, resulta especialmente significativo el dato sobre la percepción de quién acabará ganando los comicios. El 88,3% de los encuestados cree que el vencedor será Florentino, mientras que apenas un 11,7% apuesta por una victoria de su rival.

Esa diferencia refleja hasta qué punto el actual mandatario sigue conservando una posición dominante dentro de los socios madridista. De hecho, los datos muestran que incluso entre quienes respaldan el proyecto de Enrique Riquelme existe una importante bolsa de votantes que asume que el desenlace más probable será una nueva victoria de Florentino Pérez.

La fotografía electoral confirma las sensaciones que ha dejado la campaña. Riquelme ha conseguido irrumpir con fuerza en el debate madridista gracias a un programa ambicioso y a propuestas de gran impacto dirigidas al socio, ya que hasta la fecha no hay ni rastro del proyecto deportivo ni de las promesas que anuncio. OKDIARIO puede confirmar que su entrenador, si ganase las elecciones, sería Mikel Arteta y que la incorporación de Rodrigo Hernández está acordada por ambas partes, pero el candidato no se ha pronunciado al respecto.

Frente a ello, Florentino Pérez ha centrado gran parte de su discurso en reivindicar su legado. El presidente ha puesto en valor la transformación económica del club, la remodelación del Santiago Bernabéu y una trayectoria deportiva marcada por la conquista de títulos que ha convertido al Real Madrid en una referencia mundial. Especialmente, siete Champions.

La contundencia de los resultados cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la composición del estudio. La encuesta, realizada entre el 29 de mayo y el 1 de junio, se elaboró a partir de 460 entrevistas a socios con derecho a voto, de las cuales 327 fueron presenciales y 133 telefónicas. El margen de error es del 4,6%.

A falta de que hablen las urnas, el sondeo deja una conclusión evidente: Riquelme ha logrado presentar una alternativa reconocible y generar ilusión en una parte del madridismo, pero la mayoría de los socios sigue considerando que Florentino Pérez no sólo es el favorito, sino también el ganador más probable de las elecciones del próximo 7 de junio.