Florentino ‘ficha’ a Nico Paz

Florentino Pérez ha dejado claras sus intenciones de traer de vuelta a Nico Paz. El Real Madrid tiene la opción de recomprar al argentino este verano y, hasta que se sepan los resultados de las elecciones, el futuro de las negociaciones parece claro si Florentino vuelve a ser elegido presidente del club blanco. Y lo ha hecho a través de redes sociales con un sutil movimiento.

Horas después de que Enrique Riquelme propusiese a Rodri como uno de sus fichajes estrella si salía vencedor, la campaña de Florentino Pérez también ha pasado por prometer nuevos fichajes este verano. Desde hace meses está abierta la posibilidad de que Nico Paz volviese tras su gran temporada en el Como. Con Cesc Fábregas ha despertado todo su talento, marcando 13 goles y ocho asistencias en 40 partidos. Se clasificó para la próxima Champions, pero el Real Madrid de Florentino ya tuvo claro que iba a pagar los 9 millones de euros para volver a tenerle en el Santiago Bernabéu.

Lo ha dejado claro Florentino en uno de los vídeos que ha subido a su perfil de Twitter. Con el mensaje «Muchos sueños cumplidos, y muchos por cumplir». Una recapitulación de todos los jóvenes talentos que se formaron en La Fábrica como Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Carreras, Gonzalo, Arbeloa, Pitarch, Doncic, Ndiaye, Valverde, Asencio…y Nico Paz. Unas imágenes en las que se vio desde que apenas era un niño hasta su primer gol en la Champions 2023/24 ante el Nápoles con la camiseta del Real Madrid.

Nico Paz se encuentra concentrado con Argentina para prepararse para su primer Mundial. Otra oportunidad para seguir demostrando que tiene potencial de asumir el reto de regresar al Real Madrid y pelear para tener un papel importante dentro del equipo. Florentino Pérez tiene claro que le quiere sí o sí la próxima temporada, y una vez más lo ha hecho saber al madridismo poniéndolo a la altura de los mejores jóvenes de la historia del club.