Nico Paz: un Mundial para una repesca

El verano de 2026 se presenta clave para el futuro inmediato de Nico Paz. El hispano-argentino disputará el Mundial con la vigente campeona del torneo, Argentina, con la que se espera que sea una pieza importante para Scaloni. El torneo que comienza el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio puede marcar el siguiente paso en su carrera. La posibilidad de regresar al Real Madrid a cambio de una asequible repesca de nueve millones de euros sigue encima de la mesa, aunque también sopesa la opción de continuar un año más en el Como tras la clasificación a la próxima Champions League.

Tampoco le faltarían pretendientes si opta por buscar un tercer equipo en el que continuar su carrera. El Inter, por ejemplo, no ha ocultado el deseo de ficharle por medio de su vicepresidente, Javier Zanetti. El ex futbolista fue compañero de su padre, Pablo Paz, en la selección argentina y ha expresado en varias ocasiones que estaría encantado con la incorporación del canterano del Real Madrid. El conjunto blanco obtendría el 50% de la cuantía de un posible traspaso, aunque la primera opción sigue siendo que Nico Paz regrese a la capital española.

La más que probable llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid también juega un papel importante en los movimientos en el mercado del equipo de Concha Espina. La opción de compra caduca en este mes de junio, el mismo en el que Nico Paz comenzará su primer Mundial con Argentina. El rendimiento del futbolista de 21 años en el torneo también será importante de cara a su futuro, convirtiendo su vuelta al Real Madrid en un clamor o ampliando su ya larga lista de pretendientes. Nico Paz apunta a formar parte del once de la Albiceleste .

Un Mundial especial para Nico Paz

El torneo mundialista será especial tanto para Nico Paz como para su familia. Su padre ya jugó en un Mundial con la selección argentina en Francia 1998, por lo que los Paz completarán el círculo de padre e hijo defendiendo los colores de Argentina en el torneo más prestigioso del fútbol. Nico lo hará en una de las grandes candidatas, donde apunta a compartir el frente de ataque junto a Leo Messi y Julián Álvarez. El actual jugador del Como es un fijo en las convocatorias de Scaloni desde el pasado año y formará parte del combinado argentino en su intento de repetir el título.

Unas molestias en la rodilla le han mermado en el final de temporada del Como y le han privado de disputar los dos últimos compromisos del equipo en la Serie A. La temporada acabó en lo más alto en lo colectivo, logrando una histórica clasificación a Champions tras superar al Milan de Luka Modric en la clasificación en la última jornada liguera. Nico Paz dispondrá de varios días de margen antes del debut mundialista de Argentina el 17 de julio ante Argelia. Un torneo que será importante de cara a un mercado de fichajes vital en su carrera tras dos años brillando en el Como.