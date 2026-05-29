El Real Madrid se enfrentará a Tenerife en cuartos de final de la Liga Endesa

El Real Madrid ya conoce su camino en el play off de la Liga Endesa después de que este viernes haya terminado la fase regular con la jornada unificada, a falta del aplazado Barcelona-Valencia Basket, que se recuperará este domingo con la segunda plaza en juego. Los blancos se enfrentarán en cuartos de final a La Laguna Tenerife.

El equipo de Sergio Scariolo se clasificó matemáticamente en la jornada 29, es decir, a falta de cinco del final, y desde entonces espera rival. Este viernes ya lo ha conocido y es el Tenerife que ha quedado octavo al término de la jornada unificada.

El Real Madrid busca ganar su tercera Liga consecutiva, algo que ningún equipo ha conseguido en los últimos 29 años. El último que lo hizo fue el Barcelona, enlazando los títulos de 1995, 1996 y 1997. El conjunto blanco ya juega sin red después de haber perdido las tres finales de la temporada: Supercopa, Copa del Rey y Euroliga.