Brutal protesta de la afición madridista por el robo de Atenas: «¡Euroliga mafia!»

La afición del Real Madrid estalló contra la Euroliga por el gran robo que sufrió su equipo el pasado domingo en la final contra el Olympiacos. Nada más arrancar el partido de la Liga Endesa contra el Baskonia, el fondo de animación, donde se encuentran las principales peñas de baloncesto, cantó una y otra vez «¡Euroliga mafia!»

Esa fue la reacción del madridismo ante el injusto arbitraje en Atenas, donde Olympiacos se proclamó campeón de Europa 13 años después en una final marcada para la historia por el trío arbitral.

La afición madridista reclama sobre todo las dos faltas de Facu Campazzo y Andrés Feliz en robos de balón en el último minuto y medio de encuentro, como así expresó mediante un comunicado anterior al duelo de este miércoles, en el que ha podido entonar de viva voz el «Euroliga mafia».

Comunicado de las peñas contra la Euroliga

«Pasan las horas y la indignación no disminuye, todo lo contrario.

Nuestro equipo lo dio todo en las peores condiciones posibles. Luchó con orgullo y con honor ante las adversidades, se dejó la vida en cada balón, pero la realidad es que los árbitros de la Euroliga no nos dejaron ganar. Todo estaba atado y bien atado.

No fueron solo los 2 últimos minutos y las vergonzosas faltas pitadas a Facu Campazzo y Andrés Feliz.

Son los pasos que le pitan antes a Mario Hezonja y la falta con 3 TL que no se le pita a favor, los 3 segundos a Chuma Okeke, el diferente criterio ante los contactos en una y otra zona, el que no tirásemos ni un solo TL en la primera parte y que al Olimpiakos solo le pitaran 7 faltas en los primeros 20 minutos, los 15 TL que tira el Olimpiakos en el último cuarto más algún 2+1 regalado en la primera parte.

Esta Euroliga no la hemos perdido. Hablemos claro, NOS LA HAN ROBADO.

No podemos sentirnos más orgullosos de nuestro equipo. Lo hicieron todo para ganar y dignificaron el escudo de la mejor manera posible. Estuvieron a punto de conseguir una de las mayores proezas del baloncesto europeo con todo en contra.

Toca unirse más que nunca y darlo todo para ayudar al equipo a ganar la Liga. ¡Madridistas, os necesitamos apoyando al equipo en todo el Play Off!»