El Real Madrid ya sabe dónde se jugará el primer título de la temporada 2026-27… si gana la Liga

La Supercopa 2026 se celebrará en Badalona. La ACB ha anunciado oficialmente que el pabellón olímpico de la ciudad catalana será la sede de la primera gran cita de la temporada que sirve como antesala de la Liga Endesa y en la que los cuatro clasificados ya se disputan un título. Tres de ellos serán el Joventut, por anfitrión, el Valencia Basket, actual campeón, y el Baskonia, ganador de la Copa del Rey, por lo que sólo queda una plaza para Real Madrid, Barcelona o algún outsider.

Al Real Madrid se le ha escapado dos años seguidos la Supercopa en la final. La última fue en 2025, en el segundo partido de Sergio Scariolo en el banquillo, ante un Valencia que ya apuntaba maneras, como así ha confirmado el paso de los meses (semifinalista de Copa y equipo de Final Four de Euroliga por primera vez en su historia).

Para no quedarse fuera de la de Badalona, su única vía es ganar la Liga. El Real Madrid es líder de la fase regular desde hace varias jornadas y sus posibles rivales en el play off son estos tres: Bilbao Basket, La Laguna Tenerife y Unicaja Málaga. El equipo blanco siempre ha estado presente en la Supercopa desde 2008, la última vez que se quedó fuera, o lo que es lo mismo, 17 ediciones consecutivas en las que ha participado.

Si termina proclamándose campeón de Liga por tercer curso consecutivo, habrá dejado al Barça fuera de la Supercopa dos años seguidos. El Real Madrid ha ganado en 10 ocasiones este torneo. La última de ellas en 2023 y fue su sexta consecutiva tras imponerse a Barcelona y Unicaja antes de dos temporadas de sequía.

¿Una Supercopa con el Real Madrid?

Antonio Martín, presidente de la ACB, y Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, han destacado la llegada de la Supercopa a la ciudad. «La Supercopa Endesa llega a una ciudad que vive el baloncesto en todos sus rincones y que tiene una tradición e historia inigualables en nuestro deporte», dijo el dirigente de la competición. Con un vídeo promocional con Ricky Rubio como protagonista, la cuenta atrás para la cita ya está activada.