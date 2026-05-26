La curiosa reflexión de Cañizares sobre las elecciones del Real Madrid: «La manzana se cae sola…»

Santiago Cañizares ha dado su opinión sobre las elecciones del Real Madrid tras confirmarse la candidatura de Enrique Riquelme. El ex de Valencia y Real Madrid se ha pronunciado sobre la candidatura del empresario alicantino y las opciones que tiene ante un Florentino Pérez que es el máximo favorito para seguir en la presidencia del conjunto blanco. En las próximas horas la Junta Electoral anunciará el día en el que los socios tendrán que votar al nuevo presidente del Real Madrid.

El Real Madrid celebrará elecciones a la presidencia tras 20 años, después de que la Junta Electoral validara el pasado domingo el aval de Enrique Riquelme y confirmara la candidatura del presidente ejecutivo de Cox a la presidencia del Real Madrid. El nuevo candidato incluso presentó ante los medios de comunicación su nueva sede electoral situada a pocos metros de la de la candidatura de Florentino Pérez, el presidente más exitoso en la historia del club.

Las elecciones del Real Madrid están en boca de todo el mundo y por ello Santiago Cañizares ha hecho una curiosa reflexión. El ex portero de Celta, Elche, Real Madrid y Valencia ha valorado positivamente la candidatura de Enrique Riquelme, pero ha dejado claro que de cara a estos comicios tiene que pensar en el futuro, ya que es muy difícil plantarle cara a un oponente como Florentino Pérez, que viene de ganar seis Champions League en los últimos doce años.

Cañizares y las elecciones en el Real Madrid

«Esto es como un club de fútbol, que tiene un portero de 38 años en la portería y uno de 22 de suplente. El de 22 no tiene por qué ponerse nervioso», comenzó diciendo Santiago Cañizares durante su intervención en El Partidazo de Cope, en el que dejó claro que: «Teóricamente, la manzana se cae sola».

«El objetivo de Enrique Riquelme debe ser buscar la confianza para las siguientes elecciones de todo el electorado, y que todo el mundo le conozca en un futuro», dijo Cañizares, que también opinó que el candidato a la presidencia del Real Madrid no tiene que «desgastarse innecesariamente». «Enrique Riquelme no va a ser agresivo. Riquelme va a ser elegante, va a ser alternativa y va a sembrar para el futuro hoy, haga lo que haga», dijo el ex portero durante su intervención.

En las próximas horas, la Junta Electoral del Real Madrid informará sobre las fechas de las próximas elecciones, que todo hace indicar que serán durante la primera semana de junio y en las que se enfrentarán Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Teniendo en cuenta la visita del Papa al Bernabéu del próximo 8 de junio, las elecciones podrían celebrarse en Valdebebas.