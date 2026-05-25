Enrique Riquelme: «Vamos a hacer la mayor transformación para el socio del Real Madrid en 120 años»

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha presentado el local de su candidatura, enfrente del Santiago Bernabéu, y ha dado las primeras pinceladas del que será su proyecto para ganar las elecciones a Florentino Pérez. Riquelme ya ha avanzado que este miércoles anunciarán que «vamos a hacer la mayor transformación para el socio del Real Madrid en 120 años».

«Buscamos escuchar al socio, aunque ya adelanto que este miércoles vamos a convocar a todos para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid en estos 120 años», ha explicado Enrique Riquelme a las puertas del local que será el centro de su candidatura.

Riquelme ha señalado que espera «que el socio se sienta muy orgulloso de este gran proyecto» y ha puesto al aficionado, al socio del Real Madrid, en el centro de todo su proyecto: «El socio, sin duda, es uno de los grandes olvidados. Seguiré diciendo qué beneficios tiene ser socio del Real Madrid, aparte de un gran privilegio, un honor. Pero luego un descuento del 15% en camisetas. Y el que tiene abono, pues es un privilegiado».

Riquelme ha criticado la lona que Florentino Pérez ha colocado también al lado del Bernabéu en la que se señalan las siete Copas de Europa que el Real Madrid ha ganado en su etapa de presidente: «Esta candidatura es la del legado y futuro. Legado no únicamente de las siete Copas de Europa que se han puesto en alguna lona. Hay ocho más también, que también es parte del legado del Real Madrid».

Riquelme ha prometido que tienen un proyecto deportivo «tremendamente potente e ilusionante para el madridismo»: «No me pidáis que lo comente todo el primer día, lo iremos contando y espero poder veros a todos día tras día, ir contando cómo va evolucionando la campaña».

Además, el ya candidato oficial ha insistido en la importancia de españolizar al Real Madrid: «Esperemos devolver a la selección española a grandes jugadores, a grandes estrellas, que nos puedan hacer sentir orgullosos». Y ha pedido a Florentino Pérez un debate «para poder debatir entre proyectos»: «Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana y respetuosa. Este no es un proyecto anti nadie ni contra nadie. Es un proyecto a favor del Real Madrid y esperemos que los dos podamos debatir y coger ideas uno del otro para formar el mejor Real Madrid posible de los próximos años».

Por su parte, en esta apertura de su local de la candidatura, Riquelme ha señalado que «hay una oportunidad para que todos los socios puedan votar, que puedan debatir entre dos proyectos totalmente diferentes. Creo que esto es algo totalmente importante y democrático para el madridismo».