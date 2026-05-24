El Como de Nico Paz jugará la Champions y condena a Modric a la Europa League

Dos temporadas le han hecho falta al Como de Nico Paz para llegar a la Champions League. El equipo que dirige Cesc Fàbregas no dependía de sí mismo, puesto que necesitaba un tropiezo del Milan y, además, ganar a domicilio al Cremonese, que se jugaba la permanencia. Ambas cosas pasaron. Golearon 1-4 y los rossoneri cayeron en San Siro ante un Cagliari que no se jugaba nada, por lo que el resultado final de la Serie A es que el Como va a la máxima competición continental y el heptacampeón de Europa se tiene que conformar con la Europa League.