Vinicius sube la apuesta

Vinicius ha decidido subir la apuesta. Lo hizo antes del Mundial, cuando dejó claro que no quería hablar ni de su futuro ni de su renovación con el Real Madrid hasta que terminase el torneo. Y lo ha vuelto a hacer sobre el césped. En el debut de Brasil frente a Marruecos apareció cuando más le necesitaba su selección. Cuando el partido se complicaba. Cuando los de Carlo Ancelotti sufrían y el encuentro amenazaba con escaparse. Ahí apareció él. El líder de la pentacampeona.

Porque en estas situaciones es donde se mide a los grandes futbolistas. Vinicius recibió dentro del área, salió hacia su derecha y soltó uno de esos latigazos que forman parte de su repertorio. Un disparo seco, potente e imposible para Bono. Un golazo. Una acción de estrella. Una respuesta de líder en el momento exacto en el que Brasil necesitaba que alguien diese un paso al frente. En un escenario idílico como el MetLife, donde hace algo menos de un año se empezó a romper su relación con Xabi Alonso.

El Mundial que acaba de comenzar el el extremo brasileño tiene una importancia enorme para su carrera. Probablemente mayor que para cualquier otro gran nombre de la selección brasileña. Vinicius llegó a Estados Unidos con una obsesión: presentarse en las mejores condiciones posibles. Quería estar al cien por cien física y mentalmente. Tanto es así que, con permiso del Real Madrid, adelantó su descanso antes de finalizar la Liga para preparar exclusivamente esta cita.

El brasileño sabe perfectamente lo que se juega durante este mes. Después de una temporada irregular, marcada por las dudas y por un rendimiento alejado de su mejor versión, necesita reivindicarse. En Brasil encuentra un escenario perfecto para hacerlo. Allí se siente importante. Muy importante. Es uno de los referentes del vestuario y uno de los futbolistas llamados a marcar las diferencias cuando llegan los momentos decisivos. Como hizo ante Marruecos en el que se puede considerar el gran partido de la fase de grupos.

Además, cuenta con un aliado de excepción. Carlo Ancelotti vuelve a estar a su lado. Nadie ha entendido mejor a Vinicius. Nadie ha conseguido sacar tanto rendimiento de él como el técnico italiano. Juntos tocaron techo en el Real Madrid y ahora buscan repetir la historia con una Brasil que sueña con volver a conquistar el mundo.

Pero este Mundial también se juega lejos del césped. En Valdebebas siguen pendientes de la renovación de Vinicius. Las negociaciones continúan abiertas, aunque nadie se sienta en la mesa por el momento, y el torneo puede influir de forma decisiva. Un gran campeonato reforzaría su posición y aumentaría todavía más su peso mediático y deportivo. Un Mundial discreto provocaría justo lo contrario.

Por eso el gol ante Marruecos vale mucho más que evitar que Brasil comenzase perdiendo y con muy mal pies este torneo. Es una declaración de intenciones. Vinicius ha llegado al Mundial dispuesto a reivindicarse. Y en su primera gran noche ya ha lanzado un mensaje al mundo… y también al Real Madrid.

En el club blanco le observan con atención. Tienen claro que en los próximos meses deben tomar medidas. Si quiere renovar, el club está por la labor de volver a ofrecerle esa posibilidad. Mientras que, si no lo quiere hacer, estará en venta, ya que la entidad madridista no se quiere arriesgar a que salga libre en 2027 rumbo a otro club. Eso sí, las ofertas no llegan por él y en Valdebebas saben que, de hacerlo, irán a la baja. Dentro de 12 meses podría negociar libremente su futuro, cobrando la prima de fichaje que tanto ansían el jugador y su entorno.