Vinicius no piensa en el futuro: «Hablaré de mi renovación con el Real Madrid después del Mundial»

Brasil abre el telón del Mundial este sábado contra Marruecos y Vinicius fue el encargado de hablar ante la prensa en la previa. El delantero habló de su renovación con el Real Madrid, con el que termina contrato en 2027, y dijo que no dirá nada hasta después de la Copa del Mundo. «Hablaré de todo lo relacionado con el Madrid después del Mundial», señaló el brasileño, que dejó claro que ahora mismo está centrado en su selección.

En primer lugar, Vini habló sobre las polémicas extradeportivas que rodean al Mundial: «Creo que es un tema muy delicado. Esperamos que todos puedan venir y animar aquí normalmente. El fútbol es para todos. Espero que todos ellos puedan disfrutar de esto».

El atacante brasileño considera que tiene un papel fundamental dentro de esta selección: «Es un papel muy importante y especial representar a toda mi familia y a mi país en un Mundial, donde siempre soñé estar. Poder estar aquí después de tanto tiempo, de tantas enseñanzas y tanto trabajo, solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones».

«Creo que el Mundial es diferente de todas las competiciones. El último Mundial me enseñó que tenemos que estar preparados y concentrados hasta el último minuto del partido, porque los pequeños detalles van a decidir nuestro rumbo en la competición. Espero que podamos hacer las cosas de manera diferente y que podamos salir vencedores en esos pequeños detalles», explicó.

De su renovación con el Real Madrid no quiso dar detalles. A Vinicius le queda un año de contrato y todavía no ha renovado, por lo que le preguntaron por ello. La idea del club es renovarle o venderle este verano. Pero el jugador echó balones fuera y emplazó a después del Mundial para hablar del tema: «Ahora mismo estoy centrado en la selección. Hablaré de todo lo relacionado con el Madrid después del Mundial. Ahora mismo solo estoy centrado en mi país, en mis compañeros y en hacer un gran torneo».

Sobre su primer rival en este Mundial, el astro brasileño señaló que «sin duda, Marruecos ha mejorado mucho. Es un equipo que planifica bien los partidos y es capaz de competir contra cualquiera. El fútbol ha cambiado mucho y Marruecos es un ejemplo de ello. Hicieron un gran Mundial (2022), pero en la Copa de África perdieron en la final. Tienen un equipo excelente, con jugadores que militan en grandes clubes».

Vini no subestima al cuadro marroquí y cree que pueden ser una de las grandes sorpresas de este Mundial: «Sin duda, Marruecos puede dar la sorpresa en el Mundial, tal y como lo hizo en el último. Está Brahim, que juega conmigo; está Hakimi, que acaba de ganar otra Champions; y hay otros jugadores muy importantes en el mundo del fútbol. Están progresando mucho. Será un gran partido».

Además, el jugador reconoció que atraviesa un gran momento de forma: «Estoy en el momento más especial e importante de mi carrera. Estoy al nivel físico y técnico con el que siempre había soñado. No he sufrido ninguna lesión esta temporada. Me he preparado muy bien para llegar a este momento. Jugar con Ancelotti me da mucha tranquilidad, me da mucha libertad y confianza para hacer todo lo que ya hice en la selección y lo que ya hice en el Real. Son ocho partidos, puedo cambiar esta historia por nuestro país y por los jugadores. Ni siquiera hablo de goles y asistencias, sino de jugar bien y hacer que el equipo tenga la confianza que debe tener. No importa cuántos goles vaya a marcar. Lo que importa es hasta dónde lleguemos».

El jugador de Brasil dejó claro que vienen «a ganar el título». Estamos al nivel de las grandes selecciones, de los grandes equipos. Tenemos grandes jugadores. Hemos ido mejorando en los últimos meses. En el Mundial, todo empieza de cero. No importa quién llegara a la última final ni quién ganara la Copa América. Lo que importa es lo que vaya a pasar a partir de mañana. Estamos aquí para hacer historia y disputar un gran torneo».

Por último, sobre si es candidato al trofeo de mejor jugador del Mundial, el delantero del Real Madrid comentó: «No estoy aquí para ser el mejor jugador del torneo, estoy aquí para llevar a Brasil de vuelta a lo más alto. He disputado más partidos y tengo más experiencia que en el último Mundial, y estoy aquí para hacer un gran torneo».