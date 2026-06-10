El mensaje del Real Madrid a Vinicius: ya no habrá intocables

El Real Madrid ya le ha trasladado a Vinicius que la próxima temporada será diferente. La llegada de José Mourinho al banquillo blanco supone un cambio profundo en muchas cuestiones y una de ellas afecta directamente al brasileño. En el nuevo proyecto no habrá futbolistas intocables. Tampoco Vini. O eso, por lo menos, es el deseo del club y del entrenador luso para evitar errores del pasado.

Esto no significa que el delantero vaya a perder importancia dentro de la plantilla. Ni mucho menos. En el club siguen considerando al brasileño uno de los grandes activos deportivos del equipo y una pieza capaz de marcar diferencias en cualquier partido. Sin embargo, el escenario ha cambiado. Mourinho llega con plenos poderes y la autoridad suficiente para tomar cualquier decisión que considere necesaria para el bien del equipo. Eso incluye, por supuesto, sentar en el banquillo a cualquier futbolista si entiende que es lo mejor para el Real Madrid. También al brasileño.

La situación recuerda en cierta manera a la que ya vivió el brasileño durante la etapa de Xabi Alonso. Entonces, el técnico vasco intentó reducir el estatus de intocable que había adquirido el atacante durante las últimas temporadas. Sin embargo, aquella situación terminó generando tensiones internas y nunca fue gestionada de la mejor manera por parte del jugador.

La diferencia es que ahora el contexto será muy distinto. Mourinho aterriza en Valdebebas con el respaldo absoluto del club y con la misión de recuperar la competitividad de un vestuario que en los últimos tiempos ha vivido episodios de tensión y problemas de convivencia. Florentino Pérez considera que el portugués es el hombre adecuado para devolver el orden y la jerarquía al primer equipo.

Mourinho tendrá la última palabra

Desde el primer día, el club le ha dejado claro al portugués que todos los jugadores partirán desde el mismo punto. Nadie tendrá garantizada la titularidad por nombre o trayectoria. El rendimiento será el único criterio.

Por ello, Vinicius sabe perfectamente que deberá adaptarse a una nueva realidad. Si Mourinho considera que otro compañero está en mejores condiciones o que el partido requiere un planteamiento diferente, el brasileño irá al banquillo. Sin excepciones.

En el club creen que esta nueva situación puede incluso beneficiar al jugador. Después de una temporada marcada por las críticas y por un rendimiento irregular en algunos momentos importantes, consideran que la competencia puede servir como estímulo para recuperar su mejor versión.

El Mundial, una oportunidad

Mientras tanto, tanto Vinicius como su entorno tienen depositadas muchas esperanzas en el Mundial. El atacante considera que el torneo puede convertirse en un punto de inflexión para cambiar la dinámica de los últimos meses.

La idea es clara: realizar un gran campeonato con Brasil, reivindicarse ante el mundo del fútbol y regresar a Madrid convertido nuevamente en uno de los grandes referentes del panorama internacional.

En Valdebebas nadie duda de su calidad. Tampoco Mourinho. Pero el mensaje ya ha sido transmitido. El portugués llega para tomar decisiones sin mirar nombres y Vinicius será uno más dentro de una plantilla en la que, por primera vez en mucho tiempo, nadie tendrá asegurado su sitio.