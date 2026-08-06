Rodrigo, más cerca del Barcelona: la opción del Real Madrid se desvanece

El futuro de Rodrigo Hernández ha dado un giro inesperado. Cuando todo apuntaba a que el internacional español esperaba al Real Madrid o continuaba en el Manchester City, el Barcelona ha decidido irrumpir con fuerza en la operación. El conjunto azulgrana ha metido la directa para intentar hacerse con uno de los mejores centrocampistas del mundo al comprobar que las negociaciones entre el club blanco y el City continúan completamente bloqueadas.

Hasta hace apenas unos días, en el Camp Nou daban prácticamente por imposible el fichaje. Entendían que Rodrigo tenía un acuerdo con el Real Madrid y que, tarde o temprano, la operación terminaría cerrándose. Sin embargo, el paso de los días sin avances entre las dos entidades ha cambiado el escenario por completo. El Barça ha visto una oportunidad de mercado y ha decidido mover ficha para intentar convencer al capitán de la selección española.

La situación preocupa en Valdebebas. De hecho, dentro del club hay quien reconoce que, a día de hoy, Rodrigo está más cerca de vestir la camiseta del Barcelona que la del Real Madrid. Al futbolista, capitán de la España campeona del mundo, le atrae la idea de jugar en el centro del campo del Barça, en el que se sentiría cómodo al estar acompañado por jugadores con los que ya ha estado en la selección española.

El inminente fichaje de Diomande elevará a 25 el número de jugadores con ficha del primer equipo, el máximo permitido por la Liga. Antes de incorporar a Rodrigo, el Real Madrid está obligado a liberar una plaza. El problema es que, por ahora, ningún futbolista quiere salir y las opciones se reducen con el paso de los días. Eso sí, una solución podría ser hacer ficha del Castilla a Diomande, como ocurriera el año pasado con Mastantuono.

Liberar una ficha con urgencia

En los despachos de Valdebebas ya estudian diferentes alternativas. Una de ellas pasa por llegar a un acuerdo con Ferland Mendy para rescindir el año de contrato que le resta. El club está dispuesto a asumir el coste económico de esa operación si con ello consigue desbloquear la llegada del mediocentro madrileño, una de las grandes prioridades de José Mourinho para reforzar el centro del campo.

La prioridad de Rodrigo sigue siendo la misma que hace semanas: jugar en el Real Madrid. El internacional español siempre ha tenido como objetivo regresar a España para afrontar una nueva etapa en su carrera y el Bernabéu continúa siendo su primera opción. Sin embargo, el tiempo corre y el Barcelona se presenta como una alternativa cada vez más real.

Además, el vestuario azulgrana sería un destino especialmente atractivo para el futbolista. Rodrigo lidera el núcleo duro de la selección española y compartiría equipo con buena parte de los internacionales con los que acaba de conquistar el Mundial, un factor que juega claramente a favor del conjunto catalán.

El City espera ofertas

Mientras tanto, el Manchester City espera acontecimientos. En el Etihad tienen asumido que Rodrigo quiere salir este verano y no pondrán obstáculos a su marcha, aunque mantienen una condición innegociable: no aceptarán una oferta inferior a los 70 millones de euros. El Real Madrid sigue considerando excesiva esa cifra y no tenía previsto superar los 50 millones, una diferencia económica que mantiene completamente encallada la negociación.

Las próximas horas pueden resultar decisivas. El Barcelona ya ha dado un paso al frente, el Manchester City espera una oferta que satisfaga sus exigencias y el Real Madrid necesita resolver cuanto antes su problema de fichas si no quiere ver cómo uno de los futbolistas que más deseaba acaba reforzando al eterno rival.