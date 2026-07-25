El Real Madrid tiene 150 millones para Rodrigo y Diomandé

150 millones de euros. Esa es la cantidad de la que dispone el Real Madrid para sus dos próximos fichajes: Rodri Hernández y Yan Diomandé. Ninguno será sencillo, porque sus dos clubes exigirán el plus que se impone al club blanco por su grandeza en cualquier negociación, pero la realidad es que los madridistas tienen ese dinero para acometer ambas operaciones después de que el Atlético los rechazase por Julián Álvarez.

De ese máximo de 150 millones, 45 más variables serán ofrecidos al Manchester City por Rodri, al que sólo le queda un año de contrato, y no más de 100 al Leipzig por Diomandé. En su caso, el equipo alemán pagó 23 al Leganés el pasado verano para hacerse con el extremo costamarfileño. El Real Madrid considera a estos dos jugadores perfiles muy necesarios para la plantilla de José Mourinho.

Lo de Rodri está claro. Tras convertirse en el mejor jugador del Mundial con España, disipó las pocas dudas que existían en cuanto a su nivel. Es la pieza de oro que encajaría en el centro del campo blanco y con la que Mourinho y el madridismo respirarían después de dos años echando de menos a un pivote con clase. Y al del City le sobra.

Por otro lado, Diomandé, extremo izquierdo, sería la primera incorporación del Real Madrid en mucho tiempo con el fin de tener un suplente de plenas garantías para sus estrellas. El marfileño, en principio, daría la alternativa a Vinicius, cuyo futuro sigue sin estar claro. Al seguir lesionado Rodrygo Goes, no hay ningún jugador en esa posición que pueda rotar con el brasileño, por lo que el del Leipzig se ha convertido en una opción de lujo.

Los 150 kilos de Julián para dos estrellas

En este caso, los germanos pondrían menos trabas al ser un club que pertenece a la marca Red Bull y que es, de serie, vendedor. Eso sí, el Real Madrid no pagará más de 100 millones por Diomandé, que viene de marcar 13 goles y repartir nueve asistencias en su primera temporada en la Bundesliga.

Durante su candidatura, Florentino Pérez prometió realizar una oferta de 150 millones a un equipo de Champions por una gran estrella. Reelegido como presidente, lo cumplió, pero el Atlético la rechazó y el mandatario madridista, sabedor de que así había encarecido su fichaje por el Barcelona, se lanzó a por las opciones que realmente había explorado antes.

Una de ellas era la de Diomandé, del cual el interés viene de largo. Y, tras el Mundial, el fichaje de Rodri se ha convertido en una prioridad para el Real Madrid. Su operación de una hernia discal, a la que será sometido el próximo lunes, no será un impedimento para los blancos, pues lo ven el encaje que necesita una medular que componen Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde. Se espera que salga Eduardo Camavinga por una cantidad de dinero aceptable.