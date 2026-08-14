Mendy y Asencio vuelven a pisar césped

Ferland Mendy y Raúl Asencio han sido las novedades en el penúltimo entrenamiento del Real Madrid antes de su partido amistoso contra el Schalke 04 del próximo domingo, con el que cerrará la pretemporada (17:00 horas en Alemania). Este viernes, estos dos jugadores volvieron al césped de la ciudad deportiva de Valdebebas como parte de sus procesos de recuperación.

Ambos tienen la misma lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, pero la diferencia es que Mendy fue operado en mayo tras recaer una y otra vez. Con el español, el club blanco ha sido más conservador y podría reaparecer dentro de seis semanas, mientras que con el francés ya no se ponen fechas.

Así todo, no deja de ser una buena noticia que tanto Mendy como Asencio ya se ejerciten individualmente sobre el césped, mientras el resto del equipo siguió preparando el amistoso en Gelsenkirchen a las órdenes de José Mourinho. El Real Madrid dará a conocer este sábado, tras el entrenamiento, la lista de convocados para Alemania, en la que se espera que puedan estar ya los últimos en incorporarse a la pretemporada.

Hablamos de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Konaté o Yan Diomandé, flamante fichaje del Real Madrid. La sesión de este viernes en Valdebebas estuvo marcada por una ligera llovizna y también por la presencia, aparte del grupo, de Mendy y Asencio, que ya salen del gimnasio para pisar el verde de la ciudad deportiva.