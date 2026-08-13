El análisis de Cañizares sobre la pretemporada del Real Madrid: «Mourinho lo ha dicho así»

El Real Madrid está en la recta final de una pretemporada marcada por el Mundial. José Mourinho no ha podido tener a la plantilla al completo hasta la previa del partido ante el Deportivo A Coruña. Aún así, la mayoría de internacionales no han podido tener minutos. Santiago Cañizares destaca que la preparación es clave en estos momentos.

Los primeros encuentros han servido para sacar algunas conclusiones. Por el momento, el equipo está invicto con dos victorias y un empate, aunque lógicamente los jugadores aún no se encuentran al 100%. El ex portero señala que el portugués está afrontando los amistosos de la forma correcta: «Lo importante aquí es llegar en forma, y para eso lo que sirve la pretemporada, evidentemente, quiero ganar. Lo ha dicho Mourinho así»

El entrenador quiere construir su proyecto paso a paso. En unas declaraciones para el El Partidazo de COPE, Cañizares habla sobre las prioridades del portugués: «Pero sobre todo lo que quiere es dar oportunidad a todo el mundo, estudiar funciones en el campo, sistemas defensivos, estrategias defensivas, ofensivas, que sepan que interpreten lo que quiere de un equipo».

Los aficionados siempre quieren ver goles y espectáculo, pero el ritmo de competición no llega de la noche a la mañana. El ex del Valencia piensa que lo más importante es que no haya sustos: «A los partidos de pretemporada no les hago mucho caso, sinceramente, lo que me preocupa de los partidos de pretemporada es que no haya lesiones, que se completen los entrenamientos, que se completen los partidos, que los jugadores interpreten al entrenador».

Mbappé, Diomande, Cucurella, Bellingham, Konaté y Tchouaméni aún no han jugado

Los jugadores que disputaron las últimas rondas del Mundial acaban de reincorporarse a los entrenamientos. Mourinho podrá contar con ellos en el último partido amistoso ante el Schalke 04, que será el domingo 16 de agosto. Thibaut Courtois sigue recuperándose de su lesión, pero ha estado junto al grupo en Valdebebas.